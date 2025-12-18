占士金馬倫榮登10億美元身家導演 《阿凡達3》香港宣布延至明年1月上映

【on.cc東網專訊】由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達 3》（Avatar: Fire and Ash）即將於明日全球公映，而最近占士登上美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）封面，宣布他的身家已超越11億美元（約86億港元），正式成為10億美元大導演 ！

占士與一眾荷里活知名導演包括佐治魯卡斯（George Lucas）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）以及彼得積遜（Peter Jackson）的身家看齊。雜誌更指以《阿凡達3》的預測票房走勢，將會為占士增添至少多2億美元（約16億港元）收入。

廣告 廣告

另方面，《阿》在香港的片名原為《阿凡達：火與燼》，並定於今日在港上映，但由於片名與火有關，為免令公眾聯想到大埔宏福苑早前發生的火災，電影公司早前宣布將影片押後至下年上映並將之改名為《阿凡達3》。而今日，發行商正式宣布《阿凡達3》將於2026年1月8日於香港戲院上映。屆時並會於放映《阿》前播放下年漫威超級英雄矚目新作《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）的4輯預告片。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】