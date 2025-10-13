妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
在KTV唱歌，竟可能感染「終身帶原」的病毒？專家提醒：預防關鍵在這些細節
許多人下班或週末喜歡到KTV唱歌放鬆，不過近日有一則消息引發討論。浙江一名女子自稱，2017年在KTV唱歌時，因嘴巴貼近麥克風，竟感染了「單純皰疹病毒」。消息一出，讓不少愛唱歌的人心驚。究竟透過KTV麥克風真的會感染嗎？感染後會有什麼後果？又該如何預防？
什麼是皰疹病毒？
皰疹病毒是一類廣泛存在的DNA病毒，常見的有：
單純皰疹病毒（HSV）
水痘－帶狀皰疹病毒
EB病毒、巨細胞病毒等
其中與我們最相關的是「單純皰疹病毒」，可分為兩型：
HSV-1型：主要透過口腔接觸傳染，引起口腔或唇周皰疹（俗稱「唇皰疹」），有時也會導致生殖器皰疹。
HSV-2型：主要透過性行為傳染，造成生殖器或肛周皰疹。
根據世衛統計，全球50歲以下人口中約有64%曾感染HSV-1，多數人症狀輕微或無症狀，但一旦發作，可能出現唇周水泡或潰瘍，並伴隨發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大。皰疹目前無法根治，一旦感染會成為帶原者，但可透過藥物控制。常用藥物如艾賽可威、范希克洛韋，可縮短病程、減輕症狀；若頻繁復發，也能採「抑制療法」降低發作次數。
為什麼會復發？
病毒會潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大、熬夜、曝曬或女性生理期時，可能再次活化。日常保養建議：維持規律作息、避免共用唇膏與毛巾，並加強唇部防曬。
生殖器皰疹更需留意
HSV-2引起的生殖器皰疹，主要透過性接觸傳染。全球約13%人口感染，女性風險更高。初次感染症狀可能明顯，後續雖較輕，但感染HSV-2會增加愛滋病毒的傳播風險，因此安全性行為（如全程使用保險套）格外重要。
KTV麥克風是傳染源嗎？
雖有可能，但機率不高。若麥克風殘留感染者唾液，且未經消毒，確實存在風險。不過比起皰疹，更常見的問題是細菌污染！調查顯示，部分KTV麥克風上的細菌數量可能超標，甚至檢出大腸桿菌或金黃色葡萄球菌。換句話說，衛生問題更值得注意。
安全開心唱歌的方式
用酒精濕巾擦拭麥克風手柄
套上一次性麥克風套或用保鮮膜覆蓋
使用後避免揉眼、觸碰口鼻
選擇清潔度佳的場所，並避開人潮高峰
整體來說，皰疹是常見的病毒感染，雖無法根治，但可控可防，對多數人生活影響有限。重點在於保持良好衛生習慣與免疫力，一旦出現症狀應就醫，不要隨意相信偏方。享受唱歌的同時，也別忽略保護自己。
