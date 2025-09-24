卡尼出席聯大晤李強 討論美鋼鐵關稅問題

【on.cc東網專訊】正在美國紐約出席聯合國大會的加拿大總理卡尼和中國國務院總理李強周二（23日）會面，卡尼會後向記者透露二人討論了美國的鋼鐵關稅問題。

卡尼指，與中方的對話極具建設性，會繼續深化對話，預期在適當時候與中國領導人會面，並繼續與李強對話。他稱，在關稅方面與美國有一些協調，會特別強調鋼鐵行業，在這方面採取的方針非常明確，中加討論了此事及背後原因。

加拿大總理辦公室聲明指，卡尼和李強注意到兩國近期富有成效的接觸，表示致力於進一步加強交流，包括政府最高層級的交流。二人還討論了就農業和農產品，例如油菜籽，以及海鮮、電動汽車等各自敏感議題。他們同意保持聯繫，有意舉行後續領導人會議。

