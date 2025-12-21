卡尼指為中加關係設安全護欄 AI等領域不深入合作

【on.cc東網專訊】加拿大傳媒上周六（20日）刊出該國總理卡尼的年末專訪，被問及是否認為加拿大在經濟上與中國結盟有風險時，卡尼指會為兩國關係發展設定安全護欄，人工智能（AI）、關鍵礦產等是不會與中國建立深入關係的領域。

卡尼表示，問題在於與中國的經濟關係有多深及約束措施有多清晰，在AI、關鍵礦產和國防等領域顯然存在嚴重的安全威脅，所以加拿大不會在這些領域與中國建立深入關係。

卡尼續指，除了歐盟和英國，加拿大與許多國家沒有深厚的關係，加拿大正面臨一個戰略問題，就是加拿大與美國已經深度融合及貿易關係的轉變，兩國在相關領域的關係究竟有多深。他直指永遠不要把所有雞蛋放在一個籃子裏，加拿大把太多雞蛋放在美國的籃子，加方希望維持對美關係並發展其他關係，包括與中國和印度。

