卡尼：預計中國3月前降加拿大油菜籽關稅

（法新社北京16日電） 加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平在北京會談後，今天宣布達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4萬9000輛中國電動車進入市場，預計中國3月1日前降低加拿大油菜籽關稅。

卡尼（Mark Carney）在中國首都舉行的記者會中表示：「加拿大與中國已經達成一項初步但具有里程碑意義的貿易協議，將解除貿易障礙並降低、減少關稅。」

「加拿大預計在3月1日前，中國會將對加拿大油菜籽的關稅降到約15%的綜合稅率…這一變動意味從目前約84%的綜合關稅水平顯著降低。」