卡普空人氣角色全力應援日本排球代表隊！公開 2026 年度全新繪製主視覺

【Now新聞台】容許狗隻進入食肆下月實施食環署進行抽籤，抽出首輪1000間食肆。有業界希望盡快加推名額，而中籤的餐廳負責人指，相信生意會有增長。 這間位於灣仔的樓上咖啡店成功中籤，下月開放狗隻進入，有狗主指會更常光顧。 食客陳小姐：「很少餐廳容許狗隻(進入)，來來去去也是那幾間，現在有多些餐廳也好。」 食客陳女士：「無所謂，你不怕狗就可以，進食上衞生些更好，餐具要分開。」 負責人指已準備就緒，餐廳亦會劃分狗隻友善區域，可以讓顧客選擇，他相信生意會有一成半至兩成增長。 食肆負責人陳先生：「之前一向很多狗主喜歡帶狗上來，會自律地坐在車中放在旁邊，被(食環署)扣分後我們就停了這件事，現在有個正式牌照，就覺得特別高興，因為可以光明正大。一次性狗的餐具，我們準備了一些零食、狗帶我們也有。」 餐廳準備了狗隻玩具，狗主吃得開心，同時狗隻玩得開心，不過留意不要對其他食客造成滋擾。 食環署為1616宗合資格申請進行抽籤，隨機選出1000個名額，有落選的負責人希望政府盡快發放第二批名額。 食肆負責人方先生：「他們(食客)也說希望抽中，但我也要宣布不好的消息，等多一會兒。會不會考慮不同類型的食肆或不同區域，定一個數量會較好。」 立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣：「我們議員最擔心容許政府修改了法例後，不希望遇到任何不開心的情況，令到大家覺得好像不太好。1000間我覺得不是太少，做得好再下一步。」 成功申請者須於本月24日或之前，到牌照簽發辦事處繳付140元修改牌照。餐廳亦要遵守指引，並在門口張貼指定標示等。 #要聞

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