卡索與佛克斯聯手制霸 馬刺擒湖人勇闖NBA盃4強賽

（法新社洛杉磯10日電） 聖安東尼奧馬刺靠著卡索（Stephon Castle）30分10籃板以及佛克斯（De'Aaron Fox）20分，終場以132比119淘汰洛杉磯湖人，闖進美國職籃NBA盃（NBA Cup）4強賽，他們下一役將對決雷霆，爭奪決賽門票。

馬刺此役共有7名球員得分上雙，成功抵擋湖人球星唐西奇（Luka Doncic）全場35分的火力。

湖人方面，史瑪特（Marcus Smart）傷癒歸隊替補拿下26分，詹姆斯（LeBron James）繳出19分、15個籃板與 8次助攻。

然而湖人無法阻攔馬刺的速度，快攻得分、二次進攻得分皆落後，罰球方面馬刺36罰29中，而湖人僅23罰17中。

馬刺在最後3節大部分時間保持雙位數領先，湖人曾在第4節末將差距縮小至8分，但無力再進一步追近。

馬刺在球星「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）左小腿拉傷持續缺陣的情況下，贏得比賽勝利。

溫班亞馬已缺席第12場比賽，但馬刺在最近12場贏了9場。總教練強生（Mitch Johnson）賽前表示，溫班亞馬「非常、非常接近」復出。

馬刺將於13日對決奧克拉荷馬雷霆，爭奪NBA盃決賽門票。雷霆稍早以138比89痛宰鳳凰城太陽，晉級NBA盃4強賽。4強賽另一對戰組合是紐約尼克與奧蘭多魔術。