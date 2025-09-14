卡達總理促國際發聲 追究以色列責任

（法新社杜哈14日電） 卡達總理穆罕默德今天敦促國際社會摒棄「雙重標準」，要以色列為其所作所為負起責任。

以色列本月9日對美國在中東地區的另一個盟友卡達發動空襲，攻擊目標是人在杜哈（Doha）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領導階層。

以軍的行動招致各國批評，美國總統川普（Donald Trump）也發聲譴責，但同時派遣國務卿盧比歐（Marco Rubio）前往以色列，以展現支持。

阿拉伯和伊斯蘭國家領袖明天則將召開緊急會議，目的在升高波灣國家之間的團結，並進一步施壓以色列。目前，以色列正面臨各界在終結加薩（Gaza）戰爭與人道危機的聲浪。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天在籌備會議上表示：「國際社會是時候停止雙重標準，懲罰以色列所有罪行了。」他指出，以色列在加薩發動的「滅絕戰爭」必將失敗。

他說：「國際社會的沉默與無力追究，是促使以色列持續下去的原因。」

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示，明天會議將討論「有關以色列攻擊卡達的決議草案」。