卡達警告：美國伊朗軍事緊張升溫恐造成災難性後果

（法新社杜哈13日電） 卡達今天在美國揚言發動空襲遏阻伊朗鎮壓行動後警告，若美伊軍事緊張升溫，將對中東地區造成嚴重後果。

白宮昨天重申，美國總統川普正考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議民眾。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天在杜哈記者會上表示：「我們很清楚，任何升級行動…都將對中東乃至更廣泛地區造成災難性後果，因此我們希望盡可能避免這種局面。」

安薩里表示：「我們目前仍相信此事有望透過外交方式解決。我們正與所有有關各方溝通，當然也積極與區域內鄰國及夥伴尋找外交出路。」

伊朗去年6月曾對位於卡達的美軍烏代德（Al Udeid）基地發射飛彈，以報復美軍空襲伊朗核子設施。卡達當時藉由這起前所未見的境內攻擊事件促成美伊迅速達成停火。