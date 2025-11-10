印刷工多番非禮養女罪成 今判囚3年3個月 官痛批破壞誠信

【on.cc東網專訊】中年印刷工被指自養女9歲時開始，便在葵涌一單位多番非禮她，甚至警告她稱「小心我插你」，直至養女近16歲時向社工講述事件。涉案印刷工否認4項非禮罪，經審訊後被區院暫委法官陳淑文裁定4項控罪均罪成。案件今(10日)於區院判刑，法官痛批被告有責任照顧X卻破壞誠信，判其囚3年3個月。

47歲匿名男被告「C.C.S.」，報稱任職印刷工人，4項非禮罪指，被告於2016年至2023年2月期間，分別4次在葵涌一單位內非禮女童X。據承認事實指，X在2007年6月出生，被告是X的養父，兩人沒有血緣關係。

法官在庭上引述X的創傷報告指其因本案患有創傷後遺症及解離症，需要接受全面及漫長的心理治療，批抨被告比X年長31年，有責任照顧X及其妹妹卻破壞誠信，在X生母離家後作出一連串卑劣行為。法官亦指雖被告的心理報告指其重犯可能性為低至中等，但該臨床心理學家指這只是根據有限資料作出的評估，而X因此案需要漫長的心理治療。法官指面對涉及幼兒的猥褻侵犯案件時，需判處阻嚇性刑罰以反映公眾對性侵兒童的嫌惡及對受害兒童的家屬有所交待；由於被告在審訊後被裁定罪成，沒有減刑理由，判其囚3年3個月。

案情指，Ｘ就讀中一時，有一晚在睡覺期間痛到醒，醒來發現被告用手指撩撥其陰部，再把手指插入她的陰道，力度十分大。Ｘ感到驚慌並哭泣。到Ｘ就讀中四時，被告先後兩次扯開Ｘ的內衣，撫摸她的胸部；及扯下Ｘ的內褲至臀部以下。直至2023年3月，15歲多的Ｘ向社工揭發性侵事件，被告於同月被捕。而Ｘ在會面中曾提及，早在她就讀小四時，被告已曾伸手攬住她的腰及將手放在她的胸部上。Ｘ曾問被告做甚麼，被告稱「小心我插你」。

案件編號：DCCC 277/2024

