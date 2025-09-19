印尼中巴布亞6.1淺層地震 暫未傳傷亡

（法新社雅加達19日電） 美國地質調查所（USGS）通報，印尼中巴布亞省（Central Papua Province）今天發生規模6.1淺層地震，暫時幸未傳出人員傷亡。

美國地質調查所表示，地震震央位於中巴布亞省納比雷鎮（Nabire）以南28公里處。中巴布亞省位於印尼所屬的太平洋大島西半部，該島東半部為巴布亞紐幾內亞。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，這起地震損壞數個公共設施，但目前並未傳出人員傷亡。

穆哈里透過聲明表示：「初步監測回報，一座機場的玻璃碎裂、一處縣長辦公室的天花板塌陷、一座橋梁受損，電力與電信網絡也已中斷。」

地震驚醒了當地居民，人們立即衝到戶外避難。

美國地質調查所測報地震規模為6.1，震源深度10公里。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）先前測報的規模為6.6，震源深度24公里，後將規模下修為6.5。

印尼氣象氣候暨地球物理局的地震與海嘯減災部門主管達尤諾（Daryono）在社群平台X上表示，截至雅加達時間上午7時30分，已記錄到50起餘震，最大規模為5.1。