靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲　黑猩猩研究震撼學術界

印尼伊斯蘭寄宿學校倒塌 累計 5 死 59 人失蹤 當局稱現場無生命跡象恐全數罹難︱Yahoo

學校在進行上層樓加建工程時，因地基無法承受重量而倒塌。 (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)
【Yahoo新聞報道】印尼東爪哇泗水縣一所名為 Al Khoziny 的伊斯蘭寄宿學校於 9 月 29 日倒塌，當地救援部門今日（2 日）表示，經熱能無人機及生命探測儀搜索後「已無生命跡象」，仍有 59 人失蹤，恐怕難再尋獲生還者。

綜合外媒報道，這座學校在進行上層樓加建工程時，因地基無法承受重量而倒塌，當時多名學生正在祈禱，被瓦礫壓住。至今已有 5 人確認死亡，約 105 人受傷，其中逾 20 人仍在留院，部分傷者頭部受創或骨折。救援人員曾於 10 月 1 日救出 5 名生還者。

SIDOARJO, EAST JAVA, INDONESIA - OCTOBER 01: Relatives read the victim's names of the collapsed Islamic Boarding School Al Khoziny building on October 01, 2025 in Sidoarjo, East Java, Indonesia. The Islamic Boarding School Al Khoziny Buduran Sidoarjo collapsed trapping dozens of students while performing Asr prayers. Indonesia National Search and Rescue Agency reported that four students died and 98 others suffered minor to serious injuries and were referred to Siti Hajar Islamic Hospital and Sidoarjo Regional Hospital. Search and evacuation efforts for buried victims are still being carried out. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)

印尼國家災害應變總署署長蘇 Suharyanto 稱，根據現場使用的高科技設備判斷，已經偵測不到生命跡象。他直言「不再考慮倖存者仍在廢墟下的可能性」，但救援行動仍會小心持續。他又表示，目前失蹤人數是依據學校缺勤名單及家屬報告推算，實際情況或有出入。

需挖地下隧道救援

搜救行動因建築結構不穩而相當複雜。印尼搜救局局長 Mohammad Syafii 指出，救援人員需要挖掘地下隧道才能抵達受困者位置，但隧道僅能開闢至約 60 厘米寬，稍有震動就可能影響其他區域的穩定。當局已部署大型吊機及重型機械，同時準備大量屍袋，以應對最壞情況。

該校為印尼約 4.2 萬所伊斯蘭寄宿學校之一，事發時大多數受困學生為 12 至 19 歲男生，女學生則因在另一處祈禱而倖免。

