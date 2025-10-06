中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
印尼伊斯蘭寄宿學校倒塌 罹難者增至54人
（法新社蘇達約6日電） 印尼官員今天表示，爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校建築物倒塌，死亡人數已增至54人，救援人員仍在尋找13名下落不明者。
位於爪哇島東部城鎮蘇達約（Sidoarjo）的柯齊尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校倒塌後，成堆的水泥塊當場壓住數百名多為青少年的學生，導致他們被困住並最終喪生。
印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）在記者會上表示，截至今天上午，「我們已經尋獲54具罹難者遺體，其中有5塊為人體殘肢」。
搜救員仍然不分晝夜，在伊斯蘭寄宿學校的瓦礫堆中進行救援作業。 布拉曼裘說：「我們希望今天（週一）能結束搜救行動，並把罹難者遺體交給家屬。」
印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）副署長伊拉萬（Budi Irawan）表示，這起倒塌事故是印尼今年迄今最嚴重的災難。他還說，至少13人仍下落不明。
調查人員已著手調查倒塌原因，但專家表示，初步跡象顯示，施工品質不良可能是導致事故的原因之一。
