印尼伊斯蘭教學校建物倒塌 官員：仍有91名學生受困

（法新社印尼蘇達約1日綜合外電報導）印尼國家災害應變總署（National Disaster and Mitigation Agency）發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，在印尼主要島嶼爪哇島上，一所倒塌學校的瓦礫堆下，估計仍有約91人受困。

穆哈里昨天深夜發聲明說：「根據學生出席資料，疑似有91人被埋在建築瓦礫下方。」