印尼免費午餐計劃再爆食物中毒 西爪哇逾千名學童不適 累計逾 4700 宗︱Yahoo

醫護人員在整理藥物。(Photo by Timur Matahari / AFP)

【Yahoo新聞報道】印尼政府推行的免費營養午餐計劃再度爆發大規模食物中毒事件，本周在西爪哇 Cipongkor 地區已有逾 1,000 名學童出現肚痛、頭暈、噁心及呼吸困難等症狀，當局證實自星期一至星期三累計錄得 1,258 宗個案。自今年 1 月以來，全國已累計超過 4,700 宗與校餐相關的中毒事件，令總統普拉博沃（Prabowo Subianto）視為重點政績的免費午餐計劃再受質疑。

根據《BBC》報道，這並非首次出現同類情況。上周，西爪哇和中蘇拉威西已有 800 名學生出現中毒。自今年 1 月至 9 月 22 日，印尼國家營養局（BGN）統計，全國已錄得 4,711 宗與免費午餐相關的中毒個案，主要集中在爪哇島。印尼教育監察網絡（JPPI）更指，截至 9 月 21 日，累計個案已達 6,452 宗。

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）上任後，將免費營養午餐列為重點政績，計劃為 8,000 萬名學生提供膳食。首階段自 1 月開始，已覆蓋 26 個省份約 55 萬名學生。但近期接連發生大規模中毒，引發非政府組織要求暫停計劃，以徹底檢視問題。

Students receive treatment at Citalem Public Health Centre after suffering from food poisoning on eating at the government's free meal programme, in Bandung, West Java, on September 24, 2025. (Photo by Timur Matahari / AFP) (Photo by TIMUR MATAHARI/AFP via Getty Images)

曾使用過期調味料

Cipongkor 是本周首宗中毒個案的地點，星期一已有 475 名學生受影響，到星期三再有約 500 名學生出現不適。患者當日吃了醬油雞、炸豆腐、蔬菜和水果等餐食。早前也曾出現因使用過期調味料，甚至提供炸鯊魚而導致中毒。BGN 認為，上周 Cipongkor 的事件屬營養供餐服務單位（SPPG）出現「技術性錯誤」，當地單位已被停職處理。

西萬隆縣長 Jeje Ritchie Ismail 宣布，將 Cipongkor 的事件列為「特殊事件」，以加快及加強應對。協調社會事務部長 Muhaimin Iskandar 則表明，政府不會停止免費午餐計劃。JPPI 全國協調員 Ubaid Matraji 批評，當前情況「異常」，政府應宣布疫情並暫停計劃。

Salwa Nur Azmi, an elementary school student gets treatment in a makeshift clinic whilst she is suffering from food poisoning, after eating at the government's free meal programme, in Bandung, West Java, on September 23, 2025. (Photo by Timur Matahari / AFP) (Photo by TIMUR MATAHARI/AFP via Getty Images)

龐大開支或成為貪污溫床

這項計劃的成本同樣引發爭議。印尼今年已預留逾 100 億美元（約 780 億港元）推動計劃，而整體開支達 280 億美元（約 2,184 億港元），規模遠高於其他國家。相比之下，印度每年僅花費 15 億美元（約 117 億港元）為 1.2 億名學生提供餐食，巴西的計劃成本相若，但服務約 4,000 萬名學生。

部分專家警告，龐大開支或成為貪污溫床。印尼審計局研究員 Muhammad Rafi Bakri 直言，考慮到計劃的龐大規模，「這將是貪官的金礦」。