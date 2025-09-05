印尼反政府示威持續 東南亞民眾訂餐表達支持 允外賣員自行享用或分給親友︱Yahoo

21 歲外賣員 Affan Kurniawan 在送餐途中被警車撞死，成為導火線。 (Photo by Kristianto Purnomo / AFP)

【Yahoo新聞報道】印尼多地爆發反政府示威，因一名外賣員遭警車撞死，進一步激發民憤，抗議聲浪持續擴大。事件同時激起東南亞鄰國民眾聲援，不少人在印尼透過外賣平台向印尼外賣員訂購食物，作為支持行動。

根據《BBC》報道，馬來西亞、新加坡、菲律賓及泰國民眾近來透過 Grab 和 Gojek 等應用程式，在印尼下單訂購食物，並告知外賣員可自行享用或分給親友。社交平台上亦流傳教學帖文，鼓勵更多人參與。

34 歲菲律賓宿霧居民 Tara 表示，自己曾在雅加達替外賣員下單，包括飯菜及礦泉水，原因是她旅遊時常依賴電單車的士服務，覺得外賣員友善，認為現時能幫助他們的方式只有送食物。另一名 21 歲馬來西亞學生 Ayman Hareez Muhammad Adib 形容，印尼人「有力量，因為大家團結」，因此選擇透過訂餐表達支持。他說，人民在面對不公時仍願意站出來，令他深受觸動。

一張印有死者 Affan Kurniawan 的單張在抗議中展示。(Photo by Chaideer MAHYUDDIN / AFP)

外賣員拍片落淚致謝

部分外賣員亦在網上表達感謝。西雅加達外賣員 Taufik 收到一名新加坡用戶訂購的飯盒與飲品，他表示，由於示威令道路封鎖、餐廳停業，訂單減少，這些來自海外的訂單「非常有幫助」。有外賣員更拍片落淚，感謝來自新加坡的陌生人。

印尼示威最初於 8 月 25 日在雅加達爆發，抗議議員過高薪津及房屋津貼。至上周，21 歲外賣員 Affan Kurniawan 在送餐途中被警車撞死，成為導火線。警方及總統普拉博沃其後道歉，但怒火已蔓延至西爪哇、峇里及龍目島等地，迄今至少造成 10 人死亡。

雖然普拉博沃宣布削減部分議員津貼，希望平息輿論，但抗議仍持續，本周三更有數百名女性走上街頭參與遊行。