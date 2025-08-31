葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
印尼國會議員自肥引發暴動 群眾怒火蔓延財長住宅遭洗劫
（法新社雅加達31日電） 印尼最近因經濟狀況以及國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，掀起反政府示威，群眾怒火持續蔓延，印尼財長住宅昨晚遭到洗劫。印尼防長今天表示，將對暴徒與打劫者採取強硬措施。
印尼首都雅加達25日爆發示威，抗議者指責國會議員薪資與住房津貼過於優渥。在一輛警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，示威活動28日演變成暴動。部分政黨人士的住宅與政府設施遭到洗劫或縱火。
法新社報導，一名鄰居表示，印尼財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）位於首都雅加達鄰近城市南唐格朗（South Tangerang）的住宅今天凌晨遭遇兩批人士洗劫。
這名鄰居指出：「第一批打劫者騎著數十輛摩托車，每輛車上載有2至3人。第二批約有150人。他們搶走電視、音響系統、客廳擺設、衣物、碗盤。」
印尼防長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）今天在記者會上警告：「對於闖入私人場所或國家機構的暴徒與打劫者，執法人員將毫不猶豫採取強硬行動。」
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天召開記者會，身旁站著各黨領袖。他稱已下令軍隊與警方對暴徒和打劫者採取嚴厲行動，並警告近日全國示威集會中部分行徑已構成「叛國」和「恐怖主義」。
普拉伯沃還說：「國會領袖已經承諾將撤銷一些國會內規，其中包括調整議員津貼金額，以及暫停海外出差行程。」
印尼持續數日的示威活動已蔓延至首都雅加達以外地區，數座地方議會大樓甚至遭到縱火，普拉伯沃因此取消原定前往中國訪問的行程。
普拉伯沃自去年10月執政以來，近一年間他的政府幾乎未遭遇任何政治阻力，這場抗議是迄今最大考驗。
