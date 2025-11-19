印尼塞梅魯火山噴發 當局將警戒上調至最高層級

【Now Sports】加勒比海小國庫拉索歷史性奪得世界盃決賽周入場券，而周二同在中北美洲區晉級的，還有巴拿馬與海地。周二上演的中北美洲區世界盃第3圈外圍賽，庫拉索作客0:0守和由前英格蘭國家隊主帥麥卡倫領軍的牙買加，賽後在B組3勝3和累積12分，1分壓倒對手，令這個人口僅15.6萬的加勒比海小國，成為世盃歷來參賽人口最少的國家。同日，在1974年曾打入過世盃的海地，也完成了不可思議的外圍賽之旅，靠迪臣和普維丹斯各入1球，以2:0擊敗尼加拉瓜後，在C組壓倒只與哥斯達黎加悶和0:0的洪都拉斯，事隔52年重返這項大賽。A組方面，蘇里南本身也有機會和庫拉索一樣同日創造歷史，但他們在最後一戰以1:3不敵主場的危地馬拉，而賽前同積9分的競爭對手巴拿馬，則以3:0大勝到訪的薩爾瓦多，成功在此組突圍。蘇里南雖然無法直接晉級，但與牙買加均取得小組最佳第2名資格，可以繼續透過明年3月舉行的洲際附加賽，爭取進軍世盃的一絲希望。

now.com 體育 ・ 12 小時前