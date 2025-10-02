靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲 黑猩猩研究震撼學術界
印尼學校倒塌校舍現場無生命跡象 失聯者恐全數罹難
（法新社印尼蘇達約2日電） 印尼爪哇島東部一所寄宿學校校舍日前突然倒塌，59人被埋失聯，經過多日搜救後，官方今天表示現場已「無生命跡象」，恐難再有生還者。
這棟多層樓校舍於9月29日午後，有學生聚集在一起準備禱告時突然坍塌。儘管救難人員連日來不眠不休搶救，至今至少5人確認罹難，仍有59人恐被埋在瓦礫堆下。
印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）說：「我們已經動用無人機熱像儀等高科技設備進行搜尋，科學上已經偵測不到任何生命跡象。」
失聯者家屬情緒激動、淚流不止，焦急守候在事故現場附近等待消息。鄰近民眾也主動邀請家屬暫住自家，以便陪伴等待。
28歲的馬烏拉納（Maulana Bayu Rizky Pratama）說：「我從第一天就一直在這裡，希望能有好消息，盼望我的弟弟還活著，我還是抱持希望。」他的17歲弟弟至今下落不明。
他難掩悲傷的說：「已經4天了，希望弟弟能盡快被找到，想到他在地下困了這麼久，我真的很難過。」
救難人員昨天曾從瓦礫中救出5名生還者，焦急的家長們當場喊話，要求加快搜救腳步，因為仍有數十名兒童被困。
失聯者之一、14歲男童的父親阿布杜（Abdul Hanan）表示，瓦礫下的孩子曾經呼救。他疾呼「救援行動必須加快！」
造成校舍倒塌的原因還在調查，初步研判與建築品質不良有關，專家表示，事發地位於東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）。
這場救援行動挑戰重重。國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）署長穆罕默德（Mohammad Syafii）表示，現場某一區域的震動可能會影響到其他區域。
「現在要抵達受困者所在的位置，我們只能挖掘地下隧道。」。不過，挖掘過程也有風險，可能導致瓦礫結構更不穩。由於校舍為鋼筋混凝土結構，隧道入口僅能開出約60公分寬的走道。
隨著72小時「黃金救援期」即將結束，現場持續透過無人機熱像儀搜尋生還者以及罹難者。
印尼人力及文化協調部部長普拉蒂克諾（Pratikno）表示，失聯家屬今日同意在救援時動用大型重機，並強調救難人員會「極度小心」操作。不過，搜救單位對媒體透露，若仍有失聯者搜救，救援可能持續超過7天。
國家災害應變總署發言人指出，建物基礎柱無法支撐校舍新建4樓所增的重量，導致整棟結構坍塌。
印尼房屋安全問題廣受關注，建築施工鬆散、樓層增建隨意的現象屢見不鮮。尤其自住型建築，經常留下未完工樓層，等日後預算足夠再加蓋。（編譯：陳政一）
