印尼憂AI產生深偽色情圖 暫時封鎖Grok服務
（法新社雅加達10日電） 印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）表示，基於對人工智慧（AI）生成色情內容的疑慮，印尼宣布暫時封鎖馬斯克（Elon Musk）旗下AI聊天機器人Grok的服務。
Grok先前因圖片生成功能允許用戶透過簡單指令便能將女性及兒童照片色情化，引發全球譴責。
印尼成為全球首個全面封鎖Grok的國家。相較之下，爭議爆發後，其他地區僅限付費訂閱者使用Grok。
穆迪雅發表聲明指出：「為了保護婦女、兒童以及大眾免於人工智慧技術生成虛假色情內容的風險，政府…已暫時封鎖Grok應用程式的存取權。」
她表示，「政府認為，未經同意的深偽（deepfake）行為嚴重侵犯人權、尊嚴，以及公民的數位空間安全。」
印尼通訊與數位部已傳喚社群媒體平台X的代表要求說明。
