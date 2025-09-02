印尼抗議釀6死 聯合國促調查過度用武

（法新社日內瓦1日電） 印尼民眾因不滿國會議員獲得優渥福利而在各地發起抗議活動，期間安全部隊涉嫌使用過度武力造成6人死亡，聯合國今天呼籲對此展開調查。

聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示：「我們正密切關注印尼因國會津貼、緊縮政策以及安全部隊涉嫌使用不必要或過當武力所引發的全國性抗議浪潮中的暴力事件。」

她在聲明中表示：「我們強調透過對話來回應民眾關切的重要性。」

夏姆達薩尼說，聯合國人權辦呼籲對「所有涉嫌違反國際人權法的行為，包括動用武力的情況」進行迅速、徹底且透明的調查。

這名發言人指出，所有安全部隊，包括在執法任務中被動員的軍隊，都必須遵守警方使用武力及槍械的基本原則。

夏姆達薩尼說：「當局在維持秩序之際，必須依循國際規範與標準，保障和平集會及言論自由的權利，特別是在管理公共集會時。」

她同時強調，媒體必須能夠自由且獨立地報導相關事件。

抗議活動最初和平舉行，但在8月28日晚間出現畫面顯示一支精銳準軍事警察部隊小組輾壓一名外送員後，抗議轉趨暴力。

自那之後，抗議行動從雅加達蔓延至其他主要城市，成為總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任不到一年來最嚴重的動亂。