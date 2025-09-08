鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
印尼政府內閣改組 任命新財長
（法新社雅加達8日電） 印尼反政府示威延燒，國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）表示，當局在今天內閣改組中撤換財政部長穆里亞尼，並任命波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）擔任新財長。
穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）是印尼歷來服務時間最久的財政部長之一，她在3位總統任內服務過。穆里亞尼因改革稅制和率印尼度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及金融風暴等危機，受到外界讚賞。
穆里亞尼被撤換後，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）隨即任命經濟學者波巴亞接任財長。他在總統面前宣誓就職。
波巴亞自2020年以來擔任印尼存款保險公司（Indonesia Deposit Insurance Corporation，IDIC）董事長，過去曾於多個政府部門擔任要職，包括海事暨投資事務協調部副部長職務。
印尼近幾週因經濟狀況和國會議員豐厚薪資與津貼引發民眾不滿，掀起反政府示威，且群眾怒火持續蔓延。 穆里亞尼位於首都雅加達鄰近城市南唐格朗（South Tangerang）的住宅，在8月底示威中遭遇兩批人士洗劫。
