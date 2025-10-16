印尼東部規模6.5地震 數十棟建物受損沒人傷亡

（法新社雅加達16日電） 印尼東部巴布亞省（Papua）今天下午發生規模6.5地震，相關當局官員表示，地震已經造成當地數十棟民宅和建築物受損，但沒有接獲人員傷亡的通報消息。

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）的資料顯示，這起規模6.5地震發生於當地時間下午2時48分，震央距離巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）大約200公里，震源深度為35公里。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，這起地震沒有引發海嘯的威脅。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人透過聲明表示，地震持續大約3秒鐘，震央所在區域的居民紛紛逃到戶外。

這位發言人說道：「截至印尼西部時間下午2時30分，已記錄到的災損包含20棟房屋嚴重受損、30棟房屋輕微受損，還有3座教堂出現牆壁倒塌的情況。」

他還提到，截至今天下午，尚未接獲人員傷亡的通報消息。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）官員透過聲明指出，目前尚未監測到餘震。