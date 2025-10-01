印尼校舍倒塌數十人受困 家長焦急要求加快搜救

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
（法新社印尼蘇達約1日電） 印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）1所學校建築物9月29日轟然倒塌，數十名學生受困瓦礫堆。搜救人員在斷垣殘壁中偵測到生命跡象，焦急的家長今天要求加快搜救腳步。
印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）昨天晚間在聲明稿中表示，根據學校資料，據信約91人受困瓦礫堆中。校舍倒塌時，學生們正準備進行下午禱告，目前已知至少3人罹難。
一名失蹤的14歲學童的父親哈南（Abdul Hanan）告訴法新社：「我們相信孩子們還活著，因為有人聽到他們在呼救。搜救行動一定要加快，時間所剩不多。」他說完話後，不禁潸然淚下。 另一名學童母親蘇莉絲蒂雅娜（Dewi Sulistiana）則是說，她和她的14歲兒子最後一次聯絡是在28日。該寄宿學校限制學生使用手機。
她無奈地說：「我已經在這等了好幾天，每次想到自己的孩子就忍不住流下淚來。為什麼這麼久還沒找到人，為什麼搜救動作這麼慢？我一點消息都沒收到，只能一直等。」 印尼國家搜救總署署長薩菲（Mohammad Syafi'i）指出，現場搜救難度極高。「任何一處產生震動，都可能影響其他區域。為了進入受困者所在的區塊，我們必須挖掘地下隧道」。
不過，開挖隧道本身也充滿危險，還可能造成局部坍方。此外，結構內的鋼筋混凝土柱限制了通道寬度，隧道最寬僅約60公分，搜救人員行動受限。
搜救隊同時動用熱感應無人機等科技設備，盼在「黃金72小時」內，找到生還者。搜救行動進行之際，外海一度發生地震，導致搜救作業短暫中斷。 專家表示，初步調查顯示倒塌原因與結構問題，以及施工不符建築規範有關。災害應變總署發言人穆哈里表示，該校基柱無法承載新加蓋的4樓建物，導致整棟建築瞬間倒塌。
