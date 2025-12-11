精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
印尼洪災死亡數逼近千人 災民批救援緩慢盼加速重建
（法新社印尼洛修馬威11日電） 印尼蘇門答臘島（Sumatra）嚴重洪災的死亡人數今天逼近千人，數十萬災民仍持續面臨物資短缺困境，對於救援工作的不滿情緒日益高漲。
印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，截至今晚，這場洪災已造成990人死亡，是近年來規模最大的同類災難，重創蘇門答臘西北部。另有超過220人下落不明。
本月以來，東南亞及南亞地區遭受熱帶風暴及季風豪雨侵襲，引發從蘇門答臘雨林到斯里蘭卡高地種植園的山崩與山洪暴發——且預報顯示未來還會有更多降雨。
蘇門答臘亞齊省（Aceh），曾於2004年遭遇毀滅性海嘯，當地居民如今正在艱難重建家園，但對救災進度的失望正日益加劇。
居住在受災嚴重的北部城市比魯恩（Bireuen）、39歲的賽魯爾（Syahrul）說：「大家根本不知道能依靠誰。」
他在接受法新社採訪時表示，居民「已經失去希望……甚至失去自我振作的勇氣。就目前而言，大家已經完全無法寄望政府，因為這次的應對實在太糟糕了」。
在鄰近的洛修馬威（Lhokseumawe），居民依舊與泥濘奮戰。
36歲居民沙里尤利斯（Sariyulis）說：「洪水發生將近15天了，這段時間以來，我們每天唯一能做的事，就是清理屋內。」
他告訴法新社：「屋外根本已經沒辦法清，因為全是泥巴。」
沙里尤利斯指出，多數災民都對當局支援嚴重不足提出抱怨。
「我們常聽說每個省份都可以自行應對洪水，但我們現在面臨的，卻完全不是這麼一回事。」
「超過兩週過去了，我們還是在跟同樣的問題奮鬥。要說進展，幾乎沒有。」
亞齊省省長穆查吉爾（Muzakir Munaf）向媒體表示，目前的緊急應變狀態須再延長兩週，以進行重建與緊急修復基礎設施。
穆查吉爾還指出，當前最迫切的需求是藥品，且災民健康狀況堪憂。
「我們的社區正面臨皮膚病、咳嗽、發癢及其他洪水引起的各種疾病。」
災後重建經費預估可能高達51兆8200億印尼盾（約31億美元），但印尼政府目前仍未考慮尋求國際援助。（編譯：陳政一）
其他人也在看
繼而動武｜拼多多高管疑與國家市監局官員開片
中國電商巨頭拼多多（PDD）員工疑與國家市場監管總局人員發生肢體衝突，消息在多個社交媒體及財經討論區引起軒然大...BossMind ・ 3 小時前
宏福苑大火︱研究揭前線救援人員 PTSD 患病率上升 「日常工作累積創傷」比單一災後衝擊影響更大︱Yahoo
【Yahoo健康】早前大埔宏福苑五級火的畫面，對不少市民而言仍歷歷在目。各界致力協助災民之餘，公眾亦關心前線救援人員，如消防員、救護員、警員等，在經歷是次大災後的心理狀況。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕
【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。on.cc 東網 ・ 10 小時前
當局續調查宏福苑及清理災場 混凝土泵車到場為樓宇鞏固結構
【on.cc東網專訊】宏福苑大火事發至今兩個星期，當局繼續進行調查及清理災場工作。今晨(10日)9時許，災難遇害者辨認組人員抵達災場，多人在受災大廈對開進行測量。混凝土泵車等工程車亦陸續抵達宏福苑，並在宏昌閣輸送混凝土至個別單位，以鞏固樓宇的結構。與此同時，工人on.cc 東網 ・ 1 天前
廣東汕頭火災 增至12人遇難
新華社報道，昨晚發生的廣東汕頭火災事故，增至12人遇難。據廣東省汕頭市潮南區消防救援大隊通報，昨晚9時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一棟4層鋼筋混凝土結構住宅樓宇起火，接報後，消防派員前往救援，晚上10時03分，現場明火被撲滅，目前起火原因調查及善後處置工作正有序開展。#汕頭 #火災 (CW)infocast ・ 1 天前
石澳龍脊玩滑翔傘失控墮山 68歲退休漢送院不治
一名年約68歲男子昨獨自到石澳龍脊玩滑翔傘，期間懷疑失控墮山，警方、消防和政府飛行服務隊到場拯救，將男子送院，惜搶救後不治。現場消息指，事主退休後愛上運動，曾到台灣學習操控滑翔傘。 警方昨午近2時半接報，指有一名男子在打爛埕頂山昏迷，警方、消防和救護車到場拯救，再由政府飛行服務隊到場將男子送院搶救，延至下午3時許am730 ・ 1 天前
上環商廈單位起火冒濃煙 射水撲熄無人傷
【on.cc東網專訊】上環發生火警。今日(11日)早上11時42分，皇后大道西2至12號聯發商業中心樓上一單位突然起火冒出大量濃煙，驚動多人報案。消防接報到場迅速將火救熄，事件中無人受傷，約30人自行疏散。現場消息指，懷疑有人拜神期間意外燒着雜物引起火警。on.cc 東網 ・ 9 小時前
西環電車撞斃3歲女童 司機不小心駕駛罪成還押 官：若及早煞車不會致死傷者捲入車底
裁判官指，被告庭上辯稱事發前留意到 4 名事主，曾發出「叮叮」警示聲及減速，惟被告在警方錄影會面下，對相關問題均稱不知道，故拒納其庭上供詞。官又指，當 4 名事主踏出安全島時，若被告專注駕駛應可及早煞車，雖無法避免碰撞，亦不會導致死傷者被捲入車底，認為判監屬無可避免。法庭線 ・ 1 天前
龔如心慈善信託承諾支持大埔宏福苑火災後復元及社區重建
龔如心慈善管理有限公司(受託人)今天宣佈,其根據《稅務條例》第88條提出的免稅慈善地位申請已獲批准。受託人進一步承諾,在完成相關程序後,將提供首筆1億港元的捐款,支持特區政府的大埔宏福苑火災後復元及社區重建工作,並會於完成相關程序後商討如何運用該筆款項。龔如心慈善管理有限公司是已故龔如心遺產下的慈善信託由法院委任的受託人。根據律政司於2025年1月6日的聲明,律政司司長已任命范徐麗泰、任志剛及鄭恩基為管理機構成員,負責監督受託人的運作。2025年3月27日,律政司司長宣布受託人已委任7名理事會成員,包括譚贛蘭、袁國強、陳錦榮、陳振英及林正財,聯同兩名當然成員,分別為財經事務及庫務局局長許正宇及民政及青年事務局局長麥美娟。龔如心畢生致力使國家包括香港社會各界受益,受託人旨在實踐龔女士的慈善願景。自任命以來,受託人的理事會一直在進行相關準備工作以促成信託正式開始運作。受託人最近已獲稅務局授予第88條慈善免稅資格。受託人理事會主席譚贛蘭表示:「我們對大埔宏福苑的火災悲劇深感悲痛,向所有受影響的家庭及其他人士致以最深切的慰問,並衷心感謝所有消防員、救援人員、醫護人員以及其他在此艱難時刻無私奉獻infocast ・ 9 小時前
宏福苑重建涉50億 何鉅業：市建局財困政府協助較適合
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑災民的安置刻不容緩，外界有聲音建議由市建局統籌維修及重建，而樓宇安全學會會長何鉅業指重建並非最好選擇，因重建周期長，估計涉及40億至50億港元，加上火災造成重大傷亡，居民未必想搬回原址。on.cc 東網 ・ 10 小時前
巴籍休班輔警涉打老婆被控普通襲擊 慈樂邨單位內爭執 獲准保釋 2 月再訊｜Yahoo
據了解，一名 28 歲休班輔警涉嫌打老婆，被控一項「普通襲擊」罪，今日（10 日）上午在九龍城裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深信愛貓仍在生盼能團聚 宏福苑災民：冀放糧設Cam尋蹤
【動物專訊】大埔宏福苑災場估計仍有約80多隻動物下落不明，宏昌閣高層單位的貓主馮先生深信愛貓「小寶」仍在生，惜搜救人員多次搜索都沒找到貓蹤，他認為小寶可能跑到其他單位躲藏，他和其他災場失蹤動物的主人，均希望當局可以在失蹤動物的樓層放置糧水及設置攝錄鏡頭，增加動物生存和獲救的機會。 David表示，小寶已經14歲，是他自小養大的貓貓。火災當日他的家人一度受困該樓層20小時，其後獲消防員救出，惟當時十分混亂，無法顧及小寶。「我之後一直等待救援消息，請過消防員上去多次，可惜都沒有發現，我的單位有燒到，但沒有找到貓的屍體，可能她自行逃生了。」 一天未找到貓屍，David仍相信愛貓在生，只是躲藏了起來未獲救出。這段時間的等待，讓David感到很難過和焦急，卻不願意就此放棄，仍不斷聯絡警方和愛協，希望繼續搜救小寶。 一班宏福苑的動物主人有建立群組互通消息，David表示估計仍有80幾隻動物仍未找到，大家都希望當局庇夠在走廊放食物和設攝錄機，希望可以從中拍攝到動物的身影，加快救援仍生存的動物。 他又表示，經此一役，他認為家中設置閉路電視很有幫助，「我聽到有個個案是單位內有設Cam，當消防員爆門時，屋香港動物報 ・ 1 天前
呃他人身份證副本申請災民證 36歲漢涉騙火災援助金近兩萬
政府和社會大眾大力支援大埔宏福苑五級大火災民，各類現金援助惹騙徒垂涎。一名36歲男子涉利用其他人身份證影印本及災民證，向多間社福機構詐騙火災援助基金，涉款最少1.8萬元。警方前日將他拘捕，當場搜出相關文件，以及5,000元援助；被捕男子疑另涉一宗騙案。警方強烈譴責不法之徒，在香港經歷重大災難時，利用社福機構的慷慨解囊，am730 ・ 16 小時前
聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）！POP MART星星人主題展／車尾箱聖誕市集／7米BT21聖誕樹
聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
中環冬日小鎮重開 幻彩詠香江亦恢復上演
【Now新聞台】旅發局在中環皇后像廣場設置的「冬日小鎮」重開。 冬日小鎮早前因應宏福苑火災而暫時關閉，重開後晚上加推光影匯演，透過3D投影技術，將聖誕主題的圖案及燈光特效投射至附近8座大廈。小鎮會開放至下月4日，在平安夜、聖誕節及除夕夜延長開放至凌晨1時。旅發局指活動收益將捐贈予社區上有需要人士。另外，暫停了近兩星期的「幻彩詠香江」亦恢復上演。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜藍田德田邨54歲男子墮樓 保安揭發惜太遲
觀塘發生墮樓案。 昨日（9日）晚上約9時22分，一名男子倒臥在藍田德田邨德瑞樓對開，保安員發現後報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名54歲譚姓男子陷入昏迷，立即由救護車將他送往聯合醫院搶救，可惜最終證實不治。警方初步調查後，相信男子從德瑞樓梯間墮下，於現場未有發現遺書，死因有待驗屍確定。警方正在調查其am730 ・ 1 天前
觀塘工廈天台起火 消防迅速撲熄 無人受傷
觀塘發生火警。昨日(9日)晚上約9時半，觀塘道436至446號官塘工業中心4期天台突然起火，消防接報後到場開喉灌救，迅速將火撲滅，事件中無人受傷，亦毋須疏散。經初步調查疑有雜物被焫着，起火原因無可疑。網上片段顯示，官塘工業中心天台火光熊熊，並有濃煙冒出。am730 ・ 1 天前
中國外交部: 日本地震多地地震 再次提醒國民避免赴日
新華社報道，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多次地震，最大震級達7.5級。目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。#日本地震 (CW)infocast ・ 10 小時前
Xmas 主題 WhatsApp Sticker
🎅聖誕節🎄又來喇！🎊 快啲 Download 我哋 Squly & Friends ⛄️ Xmas 主題 WhatsApp Sticker 同親朋好友一齊過返個愉快🎄聖誕節啦！Squly & Friends ・ 1 天前
跨部門東涌反走私 檢45萬元手機零件
【on.cc東網專訊】執法部門及海關人員懷疑近日有人在大嶼山東涌一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，人員昨晚（10日）在有關海域進行反走私行動。on.cc 東網 ・ 9 小時前