印尼洪災死亡數逼近千人 災民批救援緩慢盼加速重建

（法新社印尼洛修馬威11日電） 印尼蘇門答臘島（Sumatra）嚴重洪災的死亡人數今天逼近千人，數十萬災民仍持續面臨物資短缺困境，對於救援工作的不滿情緒日益高漲。

印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，截至今晚，這場洪災已造成990人死亡，是近年來規模最大的同類災難，重創蘇門答臘西北部。另有超過220人下落不明。

本月以來，東南亞及南亞地區遭受熱帶風暴及季風豪雨侵襲，引發從蘇門答臘雨林到斯里蘭卡高地種植園的山崩與山洪暴發——且預報顯示未來還會有更多降雨。

蘇門答臘亞齊省（Aceh），曾於2004年遭遇毀滅性海嘯，當地居民如今正在艱難重建家園，但對救災進度的失望正日益加劇。

居住在受災嚴重的北部城市比魯恩（Bireuen）、39歲的賽魯爾（Syahrul）說：「大家根本不知道能依靠誰。」

他在接受法新社採訪時表示，居民「已經失去希望……甚至失去自我振作的勇氣。就目前而言，大家已經完全無法寄望政府，因為這次的應對實在太糟糕了」。

在鄰近的洛修馬威（Lhokseumawe），居民依舊與泥濘奮戰。

36歲居民沙里尤利斯（Sariyulis）說：「洪水發生將近15天了，這段時間以來，我們每天唯一能做的事，就是清理屋內。」

他告訴法新社：「屋外根本已經沒辦法清，因為全是泥巴。」

沙里尤利斯指出，多數災民都對當局支援嚴重不足提出抱怨。

「我們常聽說每個省份都可以自行應對洪水，但我們現在面臨的，卻完全不是這麼一回事。」

「超過兩週過去了，我們還是在跟同樣的問題奮鬥。要說進展，幾乎沒有。」

亞齊省省長穆查吉爾（Muzakir Munaf）向媒體表示，目前的緊急應變狀態須再延長兩週，以進行重建與緊急修復基礎設施。

穆查吉爾還指出，當前最迫切的需求是藥品，且災民健康狀況堪憂。

「我們的社區正面臨皮膚病、咳嗽、發癢及其他洪水引起的各種疾病。」

災後重建經費預估可能高達51兆8200億印尼盾（約31億美元），但印尼政府目前仍未考慮尋求國際援助。（編譯：陳政一）