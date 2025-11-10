bx5jhtgqotjq_1_3_0.jpg

一名持「行街紙」留港的印尼男子在Facebook認識同鄉女子後交往近一年，前年初分手後懷疑女方另結新歡，於是向對方潑灑高濃度腐蝕性液體，導致女方背部二級燒傷，其後又出手掌摑推撞，今早(10日)於高等法院判囚5年4個月。

被告RUSADI Didi(37歲)，以免遣返聲請人身份留港。他早前承認意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體及普通襲擊兩罪。控罪指他於2023年2月17日，在元朗擊壤路為意圖造成身體嚴重傷害而向X淋潑硫酸，和襲擊X。

拉開 衛衣倒腐蝕性液體

案情指，X於當日往元朗見朋友，途經一間便利店時，戴上黑色口罩和鴨舌帽的被告突然拉開X衛衣的後方，倒下腐蝕性液體，又從後拉著X的左手，並用右手打X的右臉，又用手推X數次。X要求到公廁清洗，但進入公廁前遭被告取走手機，於是在公廁內叫途人幫她報警，警員到場時被告已逃離現場。他其後被捕，警員在其褲袋找到一樽載有腐蝕性液體的玻璃樽。政府化驗師指，該腐蝕性液體為硫酸，其濃度為95%。

廣告 廣告

被告警誡下保持緘默。他在錄影會面稱，兩人於2021年以伊斯蘭教儀式結婚，但無正式註冊。他稱曾有男子致電X，認為X有男朋友，所以和他分手，因此感到憤怒，又從他人口中得知X將會到元朗，於是到元朗並尾隨3分鐘後淋潑腐蝕性液體。

案件編號：HCCC57/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/印尼漢疑前女友另結新歡淋腐液-判囚5年4個月/616859?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral