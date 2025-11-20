Trip.com酒店減$500、機票減$200
印尼爪哇火山再爆發 逾170登山客被撤離
印尼爪哇的塞梅魯火山發生爆發生，印尼當局在周四（20日）表示，已協助超過170名登山者安全撤離，而他們預計爆發會持續。
塞梅魯火山爆發，周三約178人包括攀山者、搬運工人、導遊、景點職員及旅客等，被困在海拔3,676米的拉努昆博洛營地。印尼的地質局火山學和地質減災中心負責人普里亞廷（Priatin Hadi Wijaya）表示：「他們已經安全，現在協助他們回來。」另一位官員表示，拉努昆博洛在安全區域，當地距離火山口8公里，營地在山的北坡，與觀測到的碎屑流向東南移動的方向不同，然而攀山者仍有可能接遇到火山灰。
他們警告，公眾應該遠離科博坎河，因為熔岩會沿著那條河流移動，當局指考慮將危險區域從現時的8公里擴大。當地表示已將區內3條村近1,000名居民撤離到政府的避難所，暫時並未有人受傷的報告。塞梅魯火山在2021年12月都曾發生爆發，導致51人死亡。當時撒離逾萬人，並協助將約2,970間房屋搬離危險區域。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/印尼爪哇火山再爆發-逾170登山客被撤離/620543?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
