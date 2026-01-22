印尼發現世界最古老洞穴壁畫 距今至少6萬7800年

（法新社巴黎21日電） 科學家今天表示，在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術。根據印尼和澳洲考古學家團隊的研究，這項洞穴藝術可追溯至距今至少6萬7800年前。

研究共同作者、澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的歐伯特（Maxime Aubert）告訴法新社：「我們在印尼已經工作很長一段時間了。」這項研究發表在「自然」（Nature）期刊上。

這次，他們根據研究主要作者、印尼考古學家歐克塔維亞納（Adhi Agus Oktaviana）的建議，前往蘇拉威西省（Sulawesi）穆納島（Muna）上的洞穴探險。

歐伯特表示，他們發現了「可能是用紅赭石製作的負像手印輪廓」。

這位加拿大籍的考古學家補充說，其中一隻手的指頭被「修飾成爪子般的尖狀，這是一種只在蘇拉威西地區才見過的繪畫風格」。

為了確定這些藝術的年代，團隊從「洞穴爆米花」（cave popcorn）上採集了5毫米的樣本；所謂的洞穴爆米花是在石灰岩洞穴牆壁上形成的方解石小團塊。

接著，他們用雷射照射岩石層，測量鈾元素隨時間衰變的程度，並與一種更穩定的放射性元素「釷」進行比較。

歐伯特解釋說，這種「非常精確」的技術為科學家們提供了這幅畫作明確的最低年代。

這幅印尼模板畫有6萬7800年歷史，比在西班牙一個洞穴中發現、被認為是尼安德塔人（Neanderthals）所作的其他手印模板還要古老1000多年。不過，研究提醒說，西班牙那處洞穴藝術的年代測定「一直存在爭議」。

這項新發現也比同一個團隊先前在蘇拉威西地區發現的藝術還要早了1萬5000多年。

科學家們也確定，穆納島的這座洞穴在很長一段時間內曾被多次用於岩石藝術創作。歐伯特說，一些古老的藝術甚至在長達3萬5000年後還被覆蓋上新的畫作。