印尼發現最古老洞穴壁畫 為人類遷徙史提供線索

（法新社巴黎21日電） 科學家在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術，也為早期人類如何遷徙至澳洲提供了線索。

除了創下新紀錄外，印尼洞穴這項藝術也為一個長久以來的歷史謎團提供了線索。

關於智人最初如何從亞洲遷徙到澳洲，科學家們一直意見分歧。

他們可能採取了北向路線，乘船經過包括蘇拉威西在內的印尼群島，前往巴布亞紐幾內亞。

這些古人類接著可能走完剩下的路程。當時，巴布亞紐幾內亞和澳洲都是一個名為莎湖陸棚（Sahul）的超級大陸的一部分。

或者，遷徙者也可能採取了南向路線，途經蘇門答臘（Sumatra）、爪哇（Java）和峇里島（Bali），然後前往帝汶（Timor），接著需要再乘船才能最終抵達澳洲。

研究共同作者、澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的歐伯特（Maxime Aubert）說：「這些畫作為現代人類當時已出現在這些印尼島嶼上，提供了第一個證據。」

他表示，這項發現也「強化了一種觀點，即人類可能是大約在6萬5000年前經由巴布亞抵達澳洲」。

但他補充表示，不能排除當時也有其他人正透過南向路線前往澳洲。

研究人員也表示，這些畫作極有可能是由與澳洲原住民祖先有密切關聯的族群所創作。

這項研究發表在「自然」（Nature）期刊上。