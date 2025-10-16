「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
印尼發生地震規模6.5
（法新社雅加達16日電） 美國地質調查所（USGS）表示，印尼東部巴布亞省（Papua）今天發生地震規模6.5。這起地震目前未觸發海嘯警報、暫無災情回報。
美國地質調查所指出，地震發生在當地時間下午2時48分（台北時間下午1時48分）左右，震央距離巴布亞省首府查亞普拉市（Jayapura）約200公里處，地震深度35公里。
夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）指出，這次地震沒有引發海嘯的風險。
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）測得地震規模為6.4，地震深度為16公里。BMKG地震暨海嘯中心主任達里諾表示，目前尚未觀測到任何餘震。
