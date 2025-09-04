印尼直升機婆羅洲墜毀 至少尋獲1名罹難者

（法新社雅加達4日電） 印尼一架搭載8人的直升機日前在婆羅洲島失聯，搜救人員已找到直升機的燒焦殘骸和一具遺體。

這架直升機載有2名機組員和6名乘客，在1日從印尼南加里曼丹省（South Kalimantan）升空後不久便失聯。

印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）昨天晚間在記者會上說：「地面小組…成功找到直升機的殘骸。」

他說：「搜救小組在距離直升機約100公尺處發現1名罹難者。」

布拉曼裘還說：「根據我們的初步觀察，直升機內部還有其他罹難者，但由於天候關係，我們無法證實人數。」

這架直升機嚴重燒毀，搜救人員必須先拆解殘骸，才能移出其他罹難者。

印尼仰賴航空運輸串連全國數以千計座島嶼，但航空安全紀錄不佳，近年來接連發生多起致命空難。

婆羅洲島擁有世界規模數一數二大的熱帶雨林。