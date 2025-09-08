印尼示威︱政府改組內閣撤換財長穆利亞尼 過去備受外界敬重 示威期間寓所被洗劫︱Yahoo

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
【Yahoo新聞報道】印尼全國反政府示威持續之際，總統普拉博沃今日（8 日）宣布改組內閣，撤換財長穆利亞尼（Sri Mulyani Indrawati），結束她在內閣中多年主導財政政策的角色。穆利亞尼是印尼最受尊敬的官僚之一，曾於 2005 年首次出任財長，之後兩度掌管印尼財政，亦曾擔任世界銀行常務董事。她因推動稅制改革及在金融危機與疫情中維穩經濟而廣受讚譽。
綜合外媒報道，改組消息公布後，印尼主要股票由升轉跌，盧比亞匯率一度上升，顯示投資者對新財長的前景抱觀望態度。是次改組涉及 5 名部長，包括財長穆利亞尼。總統府國務秘書長 Prasetyo Hadi 表示，總統在「多方面考量、持續評估」後，決定調整多個內閣職位。
穆利亞尼的離職正值印尼爆發大規模抗議，示威者最初抗議議員高額津貼，後來擴展至對預算分配和公共開支不滿。在 8 月下旬，抗議者更兩度闖入穆利亞尼位於南丹格朗的寓所，財物被洗劫。
「標誌着印尼財政公信力的一個時代終結」
穆利亞尼自 2005 年首次出任財長，在三任總統任內合共服務超過 10 年，並於 2010 年至 2016 年期間暫別公職，其間出任世界銀行常務董事。她以改革稅制及穩健處理多場經濟危機見稱，包括全球金融危機及疫情。投資界人士形容她的離任「標誌着印尼財政公信力的一個時代終結」。
新財長普巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）曾任印尼存款保險公司主席，曾在多個部門擔任要職。他宣誓就職後表示，總統提出的 8% 經濟增長目標「並非不可能」，承諾將推動私營與政府部門更積極參與經濟活動，並強調「不需要開徵新稅」。
