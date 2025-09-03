習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
印尼示威︱數百婦女手持掃帚集會 象徵清除國家污穢 促撤軍警並釋放被捕者︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印尼首都雅加達今日（3 日）再現大型示威，數百名身穿粉紅衣服的婦女手持掃帚和標語，聚集在國會大樓外，抗議議員享有的高額福利以及警方濫用武力。組織者稱，掃帚象徵要「掃除國家的污穢，以及安全部隊的壓迫」。
綜合外媒報道，這場行動由印尼婦女聯盟（Indonesian Women’s Alliance）發起，約有 300 人參與。示威者高舉寫有「改革警隊」和「你的甜言蜜語導致糖尿病」的標語，強調集會是和平的民主表達權利。
抗議浪潮早於上周爆發，一名外賣司機在 8 月 28 日遭警車輾斃後，憤怒迅速蔓延全國。據人權組織統計，至少 10 人在衝突中死亡，另有逾 1,000 人送院治療。警方多次使用催淚彈及橡膠子彈驅散人群，引發輿論批評。
印尼婦女聯盟領袖在國會外呼籲總統普拉博停止讓軍警對付平民，並要求國家警察總長利斯蒂約（Listyo Sigit）辭職。他們同時要求釋放所有被捕的示威者，並終止針對公民、記者及維權人士的打壓。
聯合國促雅加達當局調查警暴
在國際層面，聯合國人權辦公室促請雅加達當局就警方暴力展開透明調查，國際特赦組織亦批評日益增多的死亡人數令人震驚，強調「沒有人應因行使表達及集會自由而喪命」。
面對壓力，普拉博沃於周日宣布會削減部分議員津貼，並暫停外訪行程，但隨後仍啟程前往北京出席中國的閱兵式，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京合照。國會副議長 Sufmi Dasco Ahmad 則承諾將檢討議員福利、限制外訪，並引入透明化改革，並安排學生團體周四直接向政府表達訴求。
其他人也在看
印尼騷亂 ⎮ 8 死 20 失蹤 1,240 人被捕 聯合國呼籲徹查警暴
印尼示威浪潮持續，這場蔓延全國的騷亂，至今已造成八人死亡，最少七百多人受傷，還有最少 20 名示威者失蹤。人權組織指出，截至昨日（1 日），他們接獲 23 宗示威者失蹤報告，至今只尋回其中三人。聯合國呼籲印尼調查警方向示威者採取的過度武力，印尼政府則出動軍隊駐守國會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
印尼示威已釀至少6死 20人下落不明
（法新社雅加達2日電） 人權團體今天表示，印尼最近因經濟狀況以及國會議員豐厚薪津引發的暴力示威，至少已導致6人死亡，20人下落不明。失蹤者與暴力受害者委員會（KontraS）在聲明中表示：「截至9月1日，有23起失蹤人口通報。法新社 ・ 1 天前
金正恩乘坐專列往中國｜宜家中國推廣 150 款「更低價格產品」｜黃子華慶祝 65 歲生日疑似新女友曝光｜9 月 2 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 2 日（週二）。明日本港大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部雷暴；日間間中有陽光並酷熱，市區最高約 34 度，新界再高一兩度；最高紫外線指數約 11，屬極高。展望隨後兩三日大致天晴、持續酷熱，下週初驟雨增多。Yahoo新聞 ・ 1 天前
北韓傳對身心障礙者進行醫學實驗 聯合國關切
（法新社日內瓦3日電） 聯合國身心障礙者權利委員會今天表示，有可信消息指出，北韓正在對身心障礙者進行醫學實驗、實行強制絕育，並殺害殘疾嬰兒。委員會也對身心障礙女性遭強制絕育及墮胎的消息表達擔憂，並「深度關切有關殺害殘疾兒童的可靠消息，其中包括在官方同意下於醫療機構內殺嬰的說法」。法新社 ・ 13 小時前
2025數碼娛樂領袖論壇下周五舉行 展商推掃描器生成電影級空間模型 VR參觀聖母院
數碼港年度活動「2025數碼娛樂領袖論壇」即將於下周五(12日)起舉行，期間除了有多場業界論壇外，更有大量新科技向公眾展示和供試玩。其中有公司利用最新實境娛樂技術，讓遊人與朋友無須離港都能參觀世界文化遺產。另有內地企業研發出手持三位掃描器，能夠短時間內掃描並生成與現實環境一樣的虛擬模型，可用作遊戲場景、地形測繪等。am730 ・ 18 小時前
珠海美食2天團優惠低至33折！包4餐+住宿，人均$99起睇澳門煙花匯演
第33屆澳門國際煙花比賽匯演舉行在即，想睇煙花又不想同人迫，可以在珠海隔岸觀賞！這個珠海2日美食團現正進行33折，每位只需$99起，除可在珠海遠觀澳門國際煙花比賽匯演，亦包4餐特色美食及住宿，從深圳福田口岸或深圳灣口岸出發坐旅遊巴經深中通道直達珠海，絕對是超方便的觀賞煙花方法，即刻睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
阿根廷政府指責中國一家銀行推動披索匯率下跌
【彭博】— 阿根廷政府的一名高級官員表示，一家中資銀行周一乘著當天匯市流動性不足，故意壓低了阿根廷披索匯率。Bloomberg ・ 6 小時前
中國閱兵｜ 日本前首相鳩山由紀夫傳為侵華下跪 瘋傳照片實為在韓向日治死者致哀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會，出席名單包括前日本首相鳩山由紀夫（Yukio Hatoyama）。近日一張他跪地的照片在網上瘋傳，被指是在南京大屠殺紀念館為侵華道歉，法新社利用反向搜尋，證實相關照片拍攝地點於南韓首爾，鳩山當時在西大門刑務所前向日治時期犧牲者致哀。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
失眠︱近半數港人有失眠困擾 焦慮比睡眠時數更影響健康 臨床心理學家拆解常見睡眠謬誤︱Yahoo
【Yahoo健康】根據衞生署衞生防護中心人口健康調查，近半數港人有失眠症狀，嚴重可引致抑鬱症。青山醫院臨床心理學家張嬋玲三年前為嚴重失眠患者設立了「重建睡眠好習慣」治療小組，並於上月底（27 日）公布治療成效，同時向公眾傳授對抗失眠的實用建議，以及釐清社會對睡眠的思想謬誤，例如以為必須睡足八小時、高估失眠對日間表現的影響等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
周守仁晤良十四世 引述教宗將延續方濟各對華方向
【Now新聞台】天主教香港教區主教周守仁周二與新任教宗見面。 周守仁在梵蒂岡教廷參與選舉教宗會議後，與教宗良十四世首次深入會面。周守仁在見面期間，向教宗分享自己對教會的看法，以及內地和香港教會的情況。周守仁引述教宗良十四世指現階段願意延續已故教宗方濟各對中國的方向，亦認同教會與內地政府對話的重要性，並在中梵關係上優先透過交談處理問題。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
港元拆息全線軟 一個月跌穿3厘
由於月結因素過去，加上美國聯儲局本月減息在望，港元銀行同業拆息昨全線向下，與拆息按揭（H按）掛鈎的1個月拆息連跌4天，失守3厘關，下降0.3厘，報2.85厘。財資界預期，在9月底月結及季結因素重臨前，1個月拆息料於2.5厘至3厘之間上落。信報財經新聞 ・ 12 小時前
中環美食｜The Henderson天際飲食新地標 必食三大人氣餐廳Peridot/AKIRA BACK/花雲（另設Cloud 39香港最高全玻璃天幕宴會廳）
位於中環，由全球知名建築師扎哈．哈迪德設計的最新地標建築The Henderson，將於2025年第四季推出三個創新餐飲概念，結合最新宴會空間，打造一個獨特的「登峰之旅」飲食體驗。The Henderson的餐飲佈局採用層層遞進的方式，分別於5、38樓及39樓，每一層都代表著不同的味覺高度和生活品味，多間人氣餐廳包括：Peridot、AKIRA BACK、花雲等，為大家帶來一系列的全新餐飲體驗！Yahoo Food ・ 7 小時前
內地漢涉假學歷申請「高才通」兩度缺席聆訊 法庭發拘捕令充公30萬保釋金
一名30歲內地男子，持假學歷申請「高才通」。他兩度缺席聆訊，法庭發拘捕令，及充公其30萬元保釋金等。 被告車余一(30歲)、持雙程證，前年訛稱持有澳洲蒙納士大學商學士學位申請「高才通」來港，被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪。 他早前曾缺席聆訊，押後至昨日(3日)在沙田裁判法院再訊，惟被告再次缺席。辯am730 ・ 3 小時前
中國閱兵｜金正恩12歲女兒金主愛隨行 潛在接班人首次外訪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北京今日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。出席大會的北韓總書記金正恩昨日乘專列抵達北京，是時隔6年再次訪華。不過外界同時留意到，其12歲女兒金主愛（Kim Ju Ae）身穿黑衣、紮蝴蝶結頭飾站在身後，相信今次是金主愛首次參與外訪行程，亦是首次訪華，專家分析此舉可被解讀為金正恩屬意她成為接班人的信號。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
《NBA 2K26》雙版本搶先玩全平台上線！7大新賣點一次看
2K今日宣布，廣受好評的籃球模擬電玩遊戲系列最新力作《NBA 2K26》，已在PlayStation5（PS5)、Xbox Series X|S和PC（Steam）平台開放超級巨星版與毫無懸念版搶先體驗。所有其他版本，包括標準版和WNBA版（美國地區GameStop獨家販售），將於2025年9月5日在PS5、PlayStation4（PS4）、XboxSeries X|S、XboxOne、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2以及PC（Steam）平台全球正式推出。第9世代平台的玩家將可感受到更講究技巧的更新遊戲體驗，迎來整合至MyTEAM的WNBA，並享受籃球之城的全新隊伍功能、MyCAREER的嶄新序曲故事，以及更多豐富內容。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）手工炒冰強勢回歸、滿滿桃肉冰茶只要人民幣15.9元
雖然已經立秋，天氣依舊炎熱，每次出門總是大汗淋灕，還是要喝手搖才能消消暑。作為「肥仔水天堂」的內地飲料店愈開愈多，幾乎每月都推出新品進行一番龍爭虎鬥。加上方便的美團外送、預先線上點單、價錢比香港便宜等吸引力，熱衷北上的港人每次到深圳都要喝過幾杯才心滿意足。Yahoo Travel 8月繼續為大家持續更新內地3間出名又大路的茶飲店—喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡的全新產品，確保大家每次北上都能嘗鮮。各位肥仔水fans記得bookmark定這篇文章，以便隨時查看最新內容！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
彭博：閱兵是超越炫武的記憶之戰 旨在重塑歷史強化對台主權論
今年 7 月，中共總書記習近平現身山西省陽泉市。他前往百團大戰紀念碑廣場獻花，又參觀了百團大戰紀念館。據《人民日報》報道，他當日「重溫中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史」。這次活動事後製成短片，在央視等多個官媒廣泛播放。彭博通訊社今日（2 日）一篇題為「習近平發動中國二戰歷史『記憶之戰』，放眼台灣」的報道指出，習近平決定悼念二戰死難者，是一個重塑全球探討二戰計劃的一部分；透過強調這些犧牲，習近平企圖把共產黨塑造成等冋美國的戰爭勝利者，即使中共在日本投降的四年後才當權。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國閱兵︱習近平普京閒談「器官移植、長生不老」 習：本世紀人類或能「活到 150 歲」︱Yahoo
中國今日（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，國家主席習近平與俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩罕見同框現身。三人並肩步行登上天安門觀禮台期間，一段被直播收錄的對話意外成為焦點。畫面中可聽到普京透過翻譯談及「器官移植」與「長生不老」的話題，習近平則回應「本世紀，人可能能活到 150 歲」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
男輔警涉駕駛的士時自慰 被女乘客發現報警
【Now新聞台】一名男輔警涉嫌駕駛的士時作出有違公德的行為被捕。 該名男輔警57歲，警方周一接獲55歲女子報案，指該男子駕駛的士接載她，駛至銅鑼灣堅拿道天橋時，女子發現的士司機暴露私處自慰，於是在抵達跑馬地奕蔭街後，向兩名正巡邏的警員報案。男輔警涉嫌作出有違公德的行為被捕，獲准保釋下月初再報到，警方指他已被停職。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前