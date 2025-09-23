印尼與歐盟簽署經濟夥伴協定 80%商品輸歐將零關稅

（法新社印尼登巴薩23日電） 印尼與歐洲聯盟在歷經近10年的談判後，雙方今天簽署全面經濟夥伴關係協定（CEPA）。印尼經濟統籌部長艾朗嘉先前表示，協定生效後，約80%的印尼對歐盟出口將免關稅。

印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）今天在峇里島（Bali）與歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）簽署經濟夥伴協定，將開放電動車、電子產品與製藥等戰略性產業的投資。

艾朗嘉表示，由於大國間的「關稅戰與保護主義」造成不確定性，促使雙方「透過穩定的雙邊協議尋求確定性」。

他在記者會上說：「這是10年的旅程，達成的里程碑反映了我們以及各利益相關方對開放、公平、可持續經濟合作的承諾。」

艾朗嘉向法新社表示，該協議也將「有助於降低全球關稅戰所帶來的風險」。

艾朗嘉6月表示，協定生效後，約80%的印尼對歐盟出口將免關稅，主要受益產品包括棕櫚油、鞋類、紡織品與水產品。

塞夫柯維奇在簽署後表示：「藉由完成這項協定，歐盟與印尼向世界傳達一個強而有力的訊息─我們共同致力於開放、以規則為基礎、互利的國際貿易。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中說：「總體而言，歐盟出口商每年將可節省約6億歐元的輸印關稅，使歐洲產品對印尼消費者而言更為實惠且更容易取得。」

去年，歐盟和印尼雙邊貿易額達301億美元，歐盟是印尼第5大貿易夥伴。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）經濟組資深研究員丹尼（Deni Friawan）指出，協定還將進一步開放歐盟進入約2.8億人口的印尼市場。

這是歐盟與東南亞國家簽署的第3份貿易協定，前兩份分別是與新加坡、越南。