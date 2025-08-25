印尼與美國年度軍演登場 集結逾10國部隊

（法新社雅加達25日電） 印尼與美國今天啟動年度聯合軍演，為期超過一週，其他11國盟國也參與其中，希望確保亞太地區的穩定。

這場軍演名為「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield），將會在印尼首都雅加達，以及印尼西部島嶼蘇門答臘（Sumatra）與廖內群島（Riau）多個地點舉行，持續到9月4日。

而印尼與美國分別派出4100名與1300名軍人參加之外，澳洲、日本、新加坡、法國、紐西蘭、英國等其他國家的部隊也會參與其中。

而印尼軍方說明，這次演習包含參謀演習、網路防禦演練及實彈射擊等項目。

而印度、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等國家也派出觀察員參加本次演習。

美國與部分盟友像是澳洲，對於中國在太平洋日益強勢的作為表示擔憂，但美方先前已表明，這類演習並非針對北京。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）指出，今年的軍演是「有史以來規模最大的超級嘉魯達之盾」。他也說，他們將協助參與國提升嚇阻力，但並未詳述細節。

帕帕羅今天在軍演開幕儀式表示：「演習代表嚇阻任何企圖以暴力改變現狀的人，所有參與者都展現維護主權原則的集體決心。」

「我們每天都在各領域精進…如此一來，當不利時刻到來，且需要彼此作為夥伴時，只要拿起電話，就能在深厚信任的基礎上展開行動。」

印尼奉行中立外交政策，並試圖與美國和中國都保持良好關係，在兩大強權的競爭中小心拿捏外交平衡。