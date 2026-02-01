串燒食譜｜印尼沙嗲雞串

以前在香港經常見到菜巿場有南瓜出售，而且種類很多，不論是日本南瓜、中國南瓜都可以買到。但在英國，在超巿比較常見的只有外型像是葫蘆瓜的奶油南瓜。我初時不知道這種像葫蘆瓜的東西是南瓜，最近想嘗試不同的食材，才知道這是南瓜，想不道味道不錯，和香港常見的南瓜味道沒大差別。我就當她是南瓜來入饌。南瓜有豐富的胡蘿蔔素，又有豐富的維他命E，是很具營養的食材。而且味道清甜可口，老少咸宜。 一家三口都是自備便當上班上學，這道簡單的一鍋到底懶人便當可謂簡單方便。

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前