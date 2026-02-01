八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
串燒食譜｜印尼沙嗲雞串
雞肉串燒再配上印尼沙嗲醬,吃不停口
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞扒 2塊
醃料
甜豉油 1湯匙
胡椒粉 適量
檸檬汁 1湯匙
沾醬
加多加多磚 50g
甜豉油 1湯匙
水 適量
作法:
1 ：
雞扒切小塊
2 ：
雞扒加入醃料拌勻醃1小時
3 ：
用熱水浸竹籤
4 ：
用竹籤將雞肉串起
5 ：
用油將雞肉串煎至金黃色
6 ：
用小火煮沾醬
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55008
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
