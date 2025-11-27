印尼蘇門答臘島洪災與山崩 死亡人數增至19人

（法新社雅加達27日電） 印尼救援官員今天表示，蘇門答臘島近日發生洪水與山崩，死亡人數已增至19人，另有數十人失聯。

極端天氣連日肆虐北蘇門答臘省（North Sumatra），導致該省多個地區出現洪水及山崩災情。

印尼國家搜救機構官員弗里澤（Emy Freezer）引述昨天晚間的數據向法新社表示：「截至今天早上，目前受災地區共有19人罹難。」 他補充說，至少有24人在6個地點通報失聯。

弗里澤表示，通往受災地區的道路已被切斷，電信與電力服務也中斷。他指出，因此當局現在正專注於清除瓦礫，以便前往孤立地區並提供援助。