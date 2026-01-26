錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
印尼西爪哇豪雨釀山崩 增至17死73失蹤
（法新社雅加達26日電） 印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。
西爪哇省萬隆（Bandung）的災區附近聚集了迫切等待親友下落的民眾。救難人員正在這片土石鬆動不穩的地區搜尋失蹤者，他們擔心再次發生山崩。
挾帶碎石的滾滾泥流24日清晨灌進萬隆當地村莊帕西朗古（Pasir Langu）並淹沒民宅，迫使數以十計居民撤離家園。
一名男性災民每天到村裡打聽11名失蹤家屬的消息，包括他姐妹。他告訴法新社，「他們目前幾乎不可能生還，我只希望找到他們的遺體。我心如刀割，看到家姊這樣被土石流淹沒，我真的很難過」。
印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）今天證實，這次山崩造成至少17人喪生，地方官員表示仍有73人下落不明。
當地災害應變機構補充說，這場災害造成逾50棟建物嚴重受損和650人無家可歸。
其他人也在看
斯威雅蒂直落二晉8強 力拚澳網女單首冠
（法新社墨爾本26日電） 波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網女單第4輪以6比0、6比3直落二強勢表現，擊敗澳洲地主選手殷格里斯，晉級8強賽。斯威雅蒂本屆澳網名列第2種子，生涯手握6座大滿貫女單冠軍，包括4座法網、1座美網及1座溫網后冠，本屆力拚澳網女單首冠。法新社 ・ 13 小時前
雨中聲援波索納洛 巴西利亞逾千人集會遇雷擊釀89傷
（法新社巴西利亞25日電） 巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷。波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。法新社 ・ 14 小時前
市場揣測美日擬聯手護日圓 亞股普遍收跌
（法新社香港26日電） 市場揣測美國與日本官員可能聯手，支撐近來大幅走貶的日圓，亞洲股市今天普遍收跌，美元在亞洲交易時段走弱，國際金價突破每盎司5000美元大關。亞洲股市今天普遍收跌。法新社 ・ 16 小時前
俄羅斯：俄美烏三方會談具「建設性精神」
（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯克里姆林宮今天指出，美國斡旋下在阿拉伯聯合大公國舉行的俄美烏三方會談展現「建設性精神」，但仍有「大量工作要做」。不過，接下來仍有大量工作要做。」法新社 ・ 15 小時前
晨早新聞重點｜加拿大會以貿易多元化來應對美國貿易政策／元朗火警焚燒逾四小時後救熄
【Now新聞台】1月27日now早晨新聞重點 【貿易多元化】加拿大總理卡尼指，加方早已意識到美國貿易政策變化和影響，會以貿易多元化來應對。【無人受傷】元朗有汽車維修中心深夜發生火警，火勢凌晨救熄，無人受傷。【再創新高】金價及銀價再創新高，紐約期金一度高見每盎司超過5100美元水平。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
山本由伸入選日本經典賽國家隊 與大谷翔平攜手出征
（法新社東京26日電） 世界大賽最有價值球員（MVP）山本由伸今天入選日本世界棒球經典賽（World Baseball Classic）國家隊，與洛杉磯道奇隊友大谷翔平一同為國效力。含山本由伸和大谷翔平在內，日本隊陣中有7名現役美國職棒大聯盟（MLB）球員。法新社 ・ 17 小時前
辛納直落三挺進澳網8強 續朝三連霸之路邁進
（法新社墨爾本26日電） 義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在澳網男單第4輪以6比1、6比3、7比6（7比2）直落三，擊敗義大利同袍達爾德里，挺進8強賽。辛納目前排名世界第二，坐擁4座大滿貫金盃，包括2座澳網、1座美網及1座溫網男單冠軍，本屆力拚澳網男單三連霸。法新社 ・ 15 小時前
名字與母親教師身分有關 勒納．田創澳網生涯里程碑
（法新社墨爾本26日電） 美國網球新星勒納．父母從越南移民到美國的勒納．法新社 ・ 16 小時前
日本東京14歲少女濫藥送院 新宿童黨集體送輔導1人藏600粒安眠藥
日本警視廳公布，在本月的17及24日，連續2個星期六，在東京都新宿歌舞伎町的周邊，帶走流連當地的32名少男少女接受輔導。當中1名14歲離家出走的女童，因為攝取大量藥物而出現抽搐需要緊急送院。在調查間，亦在1名15歲的少女身上，發現藏有600粒安眠藥。新宿歌舞伎町的「東橫」一直是離家出走或是不良少年的聚集地，並且因為濫用藥物等成為治安問題。由於日本的寒假及新年假期結束後，是少年容易受引誘犯罪的時候，日本警視廳在連續2個周末在當地採取行動，對「東橫」一帶出沒的少男少女進行調查，將32名14至19歲，未獲得家長同意在深夜外出的少男少女進行輔導，當中包括1名僅14歲，從大阪出走的少女，是2023年採取相關行動以來，帶走最多少年的一次行動。am730 ・ 15 小時前
美國強化與奈及利亞軍事合作
（法新社阿布加25日電） 美國非洲司令部副司令布瑞南告訴法新社，美軍正增加對奈及利亞的軍事物資交付與情報共享，這是擴大與非洲各國軍方合作、打擊伊斯蘭國（IS）相關武裝分子的整體戰略一環。阿布加方面加強合作之際，華府對奈國境內聖戰暴力施加外交壓力，美軍在非洲追擊與伊斯蘭國有關目標的行動也變得「更加積極」。法新社 ・ 18 小時前
農曆新年好去處2026｜港島區香港商場新春打卡好去處（持續更新）！MOLLY登陸太平山／利園區變懷舊戲院／北角海濱花見庭園
農曆新年2026來得比較遲，大年初一落在2月17日，雖然距離新年還有一段時間，但香港各大商場的新春主題活動已相繼揭盅，有Chiikawa、HANGYODON、Brunch Brother、燦子等IP角色陪大家，本文將結集港島區新年好去處，並持續更新，另有九龍區及新界區同大家一同送蛇迎馬。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
Sephora與Olive Young強勢合作！韓系彩妝、護膚品全球同步上架，美妝迷準備好課金未？
2026年初，全球美妝零售巨頭Sephora與韓國最具代表性的美妝連鎖店Olive Young宣布達成戰略合作，將最正宗的「韓國美妝」直接帶到全球的Sephora門店，這無疑是今年美妝界最轟動的消息之一！Yahoo Style HK ・ 1 天前
徒手攀登台北101創歷史｜Alex Honnold攀岩旅程始於父親離世 妻子無條件信任與陪伴成堅強後盾｜影評
Alex Honnold的極限之旅 攀爬史上的全新高度 2026年1月25日，美國極限攀岩專家Alex Honnold再次讓世界屏息，以91分鐘成功徒手攀上台北101大樓，完成壯舉。這位世界攀岩界的傳奇人物，因成為唯一成功挑戰徒手攀登優勝美地國家公園酋長岩的人而聲名大噪。這段壯舉被拍成的紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)，更在第91屆奧斯卡榮獲「最佳紀錄片」殊榮。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
多圖｜Alex Honnold成功挑戰零裝備徒手攀登台北101！Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全程直擊
Netflix釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。他將會在沒有任何繩索、沒有任何裝備的情況下，徒手攀爬台北101外牆——1,667英尺（約508公尺），一口氣攀上101層。這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，絕對是零容錯空間，而這場挑戰將於香港時間1月24日（六）上午9時，於Netflix透過兩小時全球直播的特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）全程直擊。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。Yahoo Movies HK ・ 4 天前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
港島徑男子疑口角後不適暈倒 送院搶救不治
今日(25日)下午約2時16分，港島徑第5段近柏傑路一處樓梯位置發生意外，一名男子突然暈倒昏迷，現場人士立即報警。政府飛行服務隊直升機隨後將事主送往東區醫院，送院時需進行心肺復甦，惟經搶救後仍告不治。消息指，事發前該名男子曾與另一男子發生口角，其後感到頭暈並不斷嘔吐，最終陷入昏迷。警方正就事件詳情展開調查。am730 ・ 1 天前
旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒 熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】在寒冷天氣下，旺角街頭昨（22 日）疑有人帶同衣衫單薄的小女孩坐地行乞。有市民向《Yahoo新聞》反映，本周四中午約 12 時在奶路臣垃圾收集站，見到一名女子手持紙兜，抱住一名小女孩坐地叫街坊施捨，身旁有一架輪椅。「個女人識講廣東話但係有口音，我叫佢畀返件衫個細著，佢扮唔識聽」，該名熱心市民報警求助，指懷疑有人行乞及虐兒，盼有關部門執法，「希望呢個細路仔以後唔使咁慘」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷
【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰on.cc 東網 ・ 22 小時前
涉虛報資料申高才通 內地漢再缺席聆訊 官發拘捕令充公保釋擔保金
【on.cc東網專訊】47歲內地漢於2023年申請高才通來港時，涉嫌與他人串謀虛報資料，誘使入境處批准他帶同妻女來港。該漢被控一項串謀詐騙罪，案件早前提訊時他聲稱要回鄉照顧患病母親，獲批短暫離港，惟案件於本月中再提訊時他缺席聆訊。案件今(26日)於沙田裁判法院再on.cc 東網 ・ 20 小時前