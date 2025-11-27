宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
印尼西部規模6.6強震 居民驚慌奔逃戶外
（法新社雅加達27日電） 美國地質調查所（USGS）指出，印尼西部蘇門答臘（Sumatra）外海一座島嶼今天發生規模6.6地震，目前未立即傳出災損或海嘯警報。
這起地震於當地時間上午11時56分侵襲錫默盧島（Simeulue），震源深度25公里，島上居民立即衝出戶外。
一位民眾告訴法新社：「我當時正坐在咖啡店，桌子突然搖晃起來。許多人衝出建築物和房屋外…地震持續蠻久的，我想大概有7秒或更久。」
他說，後續有幾次餘震，但搖晃時間比前一次地震短，並補充說他尚未收到任何有關災損的資訊。
印度洋海嘯預警中心在地震後表示，這起地震「沒有引發潛在海嘯的威脅」。
印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）測報地震規模為6.3，震源深度10公里，並補充說這次搖晃沒有引發海嘯的可能。
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 JACE宣布個唱延遲開售 本周末3場演唱會延期
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 35 分鐘前
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
大埔宏福苑五級火持續接近一日，至今（27日）造成 44 死，逾 60 人傷。自火災發生起，香港市民發揮互助自救精神，有商戶捐出物資，有食肆提供免費餐飲等。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血，網上圖片顯示多間捐血站及流動捐血車大排長龍，有捐血站表示已滿額。Yahoo新聞 ・ 39 分鐘前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜富途捐1,000萬港元救災 全力配合樂施會將「毅行者」善款全數用於援助
富途對此次火災事故中受影響的民眾深表關切，並向各前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。 作為「樂施毅行者2025」的首席贊助商，富途積極響應及配合當前救災工作，尊重及全力配合樂施會將「毅行者」所籌得的公眾捐款及物資用於支援救災及相關援助工作。 另外，富途即時啟動港幣1,000萬港元的緊急捐助，用於支持受災家庭的緊急安置、基礎生活物資的快速補給，以及必要的後續協助工作。 富途將持續密切關注災情，與救援及社福機構保持緊密無間的溝通。我們誠摯期望所有受災住民能獲得妥善照顧，並早日恢復穩定正常的社區生活。Fortune Insight ・ 48 分鐘前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
因應大埔宏福苑早前發生五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作順利進行，警方將於該區設立限制飛行區。限制期間由 2025 年 11 月 27 日上午 8 時起至 11 月 30 日上午上午 8 時止。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
中央港澳辦：全力支持港府應對處置火災事故
昨日(26日)下午香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。中央港澳辦表示，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示香港中聯辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區政府和社會各界正全力展開滅火和人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作。 中央港澳辦堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調有關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。 在中央港澳辦指導下，中聯辦成立應急專班已連夜持續開展工作，密切跟進火災事故救援情況。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 3 小時前
域真亞首次「戴帽」 敵帥法蘭都推崇
【Now Sports】王者巴黎聖日耳門反勝熱刺，功臣首推連中三元的域真亞，一個未必很多人記得，是應屆金球獎選舉的三甲人馬。「戴帽」之事，對PSG中場域真亞（Vitinha）原來是首次，他在這場周三歐聯主場勝熱刺5:3的比賽，終於作出生涯突破：「這是我生涯首次演出帽子戲法，甚至是單場比賽梅開二度，所以感覺非常特別。」或許連他一時間也未必記起，他曾在今屆歐洲超級盃對熱刺時射失12碼。葡萄牙國腳域真亞從來擅組織及控制比賽節奏，今仗接連把握射門機會，令人眼前一亮。在金球獎得到第3名的他說：「我實在高興，主要是為了勝利，己隊兩度落後，展示球隊的個性。」連熱刺領隊法蘭也不禁推崇域真亞：「人家擁有金球獎得主（奧斯文丹比利），還有緊接在中場作賽的域真亞。Wow！多出色的球員。」now.com 體育 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26日）下午 2 時 51 分起焚燒，截至周四（27 日）早上 6 時造成 44 死 58 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕三名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
夏文建議史洛：「雙伊」連線救紅軍
【Now Sports】利物浦周三歐聯又大敗，名宿如謝拉特及麥馬拿文都對球隊的表現作出批評，而夏文則建議領隊史洛應該考慮在未來的比賽，讓伊薩和伊傑迪基組成雙箭頭。利物浦近12場9負，最近的3連敗更加每場至少失3球，而且有兩場都是入球「食白果」。夏文指出，紅軍今夏加起來用了接近2億鎊簽下伊薩（Alexander Isak）和伊傑迪基（Hugo Ekitike）兩名鋒將，但從來未試過一同擔正攻堅，這是史洛需要考慮的問題。「你不能總是派同樣的球員上陣，卻指望得到不同的表現或結果。」這名前利物浦中場說：「或許應該考慮雙箭頭陣式，尤其是在你花費超過1億鎊引入兩名球員後，肯定是覺得有機會讓這兩名球員同時上陣。你肯定不會希望一個身價1億鎊的前鋒，坐在後備席上，他（史洛）現在應該停止那些內心的糾結，必須選擇一支能夠最大限度提高勝率的球隊。」謝拉特則不想承認利物浦陷入信心危機，但也不否認球隊目前處境艱難，史洛必須找到解決方法來保持球隊的穩定，同時還指責左後衛卡卡斯不夠班踢紅軍；麥馬拿文認為史洛目前帥位尚算穩陣，但如果球隊明年1月還是在英超聯賽榜回不到上游，管理層便可能有所動搖。now.com 體育 ・ 1 小時前
香港高層住宅發生致命火災後警方逮捕三人 竹制腳手架成調查焦點
【彭博】— 在香港一處高層住宅群發生致命火災後，當地警方以涉嫌過失殺人逮捕了一家工程公司的三名人員。該事件也重新引發了對香港在重大翻修工程中使用竹制腳手架的審查。Bloomberg ・ 6 小時前