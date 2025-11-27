印尼西部規模6.6強震 居民驚慌奔逃戶外

（法新社雅加達27日電） 美國地質調查所（USGS）指出，印尼西部蘇門答臘（Sumatra）外海一座島嶼今天發生規模6.6地震，目前未立即傳出災損或海嘯警報。

這起地震於當地時間上午11時56分侵襲錫默盧島（Simeulue），震源深度25公里，島上居民立即衝出戶外。

一位民眾告訴法新社：「我當時正坐在咖啡店，桌子突然搖晃起來。許多人衝出建築物和房屋外…地震持續蠻久的，我想大概有7秒或更久。」

他說，後續有幾次餘震，但搖晃時間比前一次地震短，並補充說他尚未收到任何有關災損的資訊。

印度洋海嘯預警中心在地震後表示，這起地震「沒有引發潛在海嘯的威脅」。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）測報地震規模為6.3，震源深度10公里，並補充說這次搖晃沒有引發海嘯的可能。