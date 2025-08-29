印尼警車輾斃 21 歲外賣員 觸發全國示威升級 總統承諾嚴懲涉事警員︱Yahoo

一輛戰術裝甲車在示威人群中高速駛過，阿凡跌倒後遭輾過。（X／ombiawak）

【Yahoo新聞報道】印尼最近一周多地示威不斷，其中昨日（28 日）一名外賣員送餐途中，遭警方裝甲車輾斃，引發各界憤怒。總統普拉博沃（Prabowo Subianto）翌日透過影片表示，對警方「過度行為」震驚和失望，並稱對事件「感到悲傷和關切」，承諾會徹查，若發現違規，涉事人員將受到「嚴厲法律處理」。他同時向死者家屬致哀，並稱政府會保障其家人的生活。

綜合外媒報道，死者是網約車平台 Gojek 的外送員阿凡（Affan Kurniawan），案發時正為顧客送餐，並非參與示威。影片顯示，一輛戰術裝甲車在示威人群中高速駛過，阿凡跌倒後遭輾過，車輛未有停下，現場群眾憤怒投擲物品阻攔，但車輛仍繼續駛離。阿凡被送到醫院搶救，最終傷重不治。

印尼示威者在警察總部前的抗議，站在燃燒中的汽車旁。（圖片來源：Ulet Ifansasti/Getty Images）(Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images)

大批示威者在雅加達集會。 (Photo by Eko Siswono Toyudho/Anadolu via Getty Images)

涉事警員被裁定違反警紀

事件震動社會，警方高層迅速致歉。國家警察總長利斯蒂約（Listyo Sigit Prabowo）與雅加達警察總長阿塞普（Asep Edi Suheri）均公開鞠躬致歉，並前往醫院及死者家屬致意。警方拘留 7 名涉事的警員問話，並強調調查會透明進行，經初步調查，涉事警員已被裁定違反警紀，須接受至少 20 天內部拘留，後續或延長至紀律審訊。

事件引爆街頭怒火，大批網約車司機示威要求警方交代，群眾投擲石塊、瓶子和煙火，警方則施放催淚氣體和水炮驅散。社交平台 X 上「#polisipembunuh」（直譯為「#警察是兇手」）標籤迅速成為熱門。

示威並未止於首都，多個城市均有群眾集會，抗議警方暴力。有地方群眾縱火、衝擊警局，並在將印尼國旗降半旗，下方掛上日本動漫《海賊王》的海盜旗，象徵抗爭。雅加達市內，抗議者更一度衝破警方封鎖線，闖入國會大樓範圍，軍警緊急增派裝甲車和水炮戒備。群眾高喊「兇手」口號，有人焚燒雜物，場面一度混亂。

有示威者被催淚氣體影響，需用清水洗眼。(Photo by Eko Siswono Toyudho/Anadolu via Getty Images)

印尼人道組織「醫療緊急救援委員會」（Medical Emergency Rescue Committee，MER-C）成員在抗議中，為一名男子施救。(Photo by Aditya Aji / AFP)

國會議員津貼過高引發示威浪潮

據報導，今次抗議浪潮最初由國會議員每月新增 5,000 萬印尼盾的住房津貼引爆。8 月 25 日起，學生與民眾先在國會大樓外示威，批評津貼過高且「與民生脫節」。8 月 28 日，大約 1 萬名勞工在首都集會，要求廢除外判、修訂 2020 年《就業創造法》、調高最低工資和降低稅收，當日下午和平散去。但當晚學生群體繼續集會，演變成衝突，並在夜間釀成阿凡之死。

示威規模至今日（29 日）擴大，數千名司機及學生包圍雅加達警局，要求追究責任、迫使警察總長利斯蒂約下台。印尼多個民間組織，包括國際特赦組織印尼分會和環保團體，亦聯合聲明，要求總統推動警隊全面改革，令警察成為專業、負責任和遠離濫權的機構。

普拉博沃在聲明中強調，暴力示威和騷亂「不會給人民和國家帶來益處」，呼籲民眾冷靜，不要再以暴力方式表達訴求。

防暴警員在與示威者衝突期間列隊防守。 (AP Photo/Achmad Ibrahim)

一名學生在抗議中襲擊警車。(AP Foto/Tatan Syuflana)

示威者舉起日本動漫《海賊王》的海盜旗，象徵抗爭。(Photo by BAY ISMOYO / AFP)