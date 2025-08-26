印尼雅加達爆千人示威 不滿議員增房津夠租豪宅 圖闖國會大廈 警出動水炮催淚彈｜Yahoo

美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
【Yahoo 新聞報道】印尼首都雅加達周一（25日）爆發大型示威，民眾不滿國會議員薪津太高，並新增每月5千萬印尼盾（約 2.4 萬港元）的住屋津貼，與政府日前承諾的緊縮開支政策背道而馳。數千名示威者聚集在雅加達，試圖衝擊國會大樓，防暴警放催淚彈及射水炮驅散人群，當地部分道路及公共交通服務癱瘓。
示威行動由號稱「印尼人民革命」發起，示威者不滿國會眾議員薪津過高，要求撤回加薪，甚至解散眾議院。大批示威者向國會大樓投擲石頭，又包圍襲擊掛有警方車牌的車輛，有人試圖越過圍欄。警方出動1,200多人保護國會大樓，手持盾牌築起防線，阻止示威者繼續前進，發射多輪催淚彈和射水炮驅散人群。示威期間多條道路和收費公路封閉，火車和巴士服務一度暫停。
去年起國會議員新增5千萬印尼盾的房屋津貼，被指足以租用 700 平方米的豪華住宅。國會副議長Adies Kadir上周宣布，議員可獲得米糧津貼由每月 1,000 萬印尼盾提高至 1,200 萬盾，以及燃油津貼由 500 萬盾升至 700 萬盾。據倡議組織 Fitra 指出，即使不計算新住房津貼，580名議員每人每月薪酬，連米、燃油等各類津貼補助，收入已高達 2.3 億印尼盾（約11萬港元）。
示威者批評議員在經濟不穩、民眾收入偏低的情況下仍爭取高額津貼，一名大學生 Ivan 在 CNA 訪問中表示，當地大部分人每日收入不到 5 萬印尼盾，卻眼見議員獲得數十倍於最低工資的住屋補助，情況「令人心碎」。印尼教師的薪金僅為每月120萬至700萬印尼盾，有示威者批評，該筆經費更應用於提高教師薪資或創造就業機會。
總統日前倡緊縮開支 實現「零赤字」
印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）日前發表國情咨文，表示明年將持續緊縮開支，以資助免費供餐、醫療檢查及寄宿學校名額等龐大計劃。他表示今年已節省 3,000 兆印尼盾開支，並希望未來幾年能實現「零赤字」預算。雖然增加議員津貼被指與該政策背道而馳，但有政治分析認為，可能是普拉博沃爭取國會支持其政策的手段。
