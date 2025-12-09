印尼雅加達辦公大樓大火 至少 20 人罹難 疑與無人機公司電池爆炸有關︱Yahoo

消防人員進入火災現場搜救。( Photo by SYNATRIA RESPATI / AFP via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】印尼雅加達市中心一幢 7 層高大廈今日（ 9 日）發生嚴重火警，造成至少 20 人死亡，包括 5 男 15 女。涉事建築為無人機公司 Terra Drone Indonesia 的辦公室所在地，當地警方表示，大火於中午時分從一樓冒出，其後迅速蔓延至高層。

綜合外媒報道，警方指出，事發時部分員工正在大樓內用午餐，亦有人已外出。火勢與濃煙從低層湧上，疑使逃生通道受阻。消防其後控制火勢，現場人員持續在建築物內搜尋更多受害者，同時為大樓降溫。

Terra Drone Indonesia 為日本無人機企業 Terra Drone Corporation 的印尼分公司，主要向採礦及農業等行業提供空中測繪服務。

涉事大廈樓高七層。(Photo by SYNATRIA RESPATI / AFP via Getty Images)

或涉無人機鋰電池爆炸

電視畫面可見，多名消防員在現場營救受困人士，亦有人被拍到以攜帶式梯子由高層窗戶攀爬逃生。印尼當地羅盤電視台播出的畫面顯示，數十名消防員在現場試圖營救受困者，有救援人員將屍袋從大樓內運出。

警方指火勢目前已撲滅，救援人員持續在建築物內搜尋可能的生還者或罹難者。初步調查顯示，起火點位於一樓，火警可能與無人機鋰電池爆炸有關。Terra Drone Indonesia 暫未就事件作出回應。

警方指火勢目前已撲滅。Photo by SYNATRIA RESPATI / AFP via Getty Images)