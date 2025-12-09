印尼首都大樓火警 17死

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑火災死亡人數增至160人 仍有6人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至160人，仍有6人失聯。 警方昨起一連兩日分批安排失聯者及已憑相片初步辨認遺體的家屬做DNA口腔拭子採樣，以科學鑑定辨別遺體身分。警方指，目前已完成第二階段搜索工作，在其中一具屍體驗出兩人的DNA，分別是一名老婦及一名外傭。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 58 分鐘前
大埔宏福苑五級大火｜宏福苑居民「地獄逃生門」親身剖白：警鐘無響、水喉無水……致命「發泡膠封窗」成死亡陷阱？
香港大埔宏福苑昨日（26日）發生五級大火，火勢迅速蔓延「燒通頂」的慘況，震驚全港。這場歷史性的慘劇造成至少 44人死亡、56人受傷的慘痛數字。在這場煉獄中死裏逃生的居民，早前身剖白逃生經過，揭示多個關鍵的消防系統失靈，以及屋苑圍標工程引發的致命風險。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬分批採集DNA 助辨認遺體身份
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯。失聯者家屬今明兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。家屬陸續抵達廣福社區會堂分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」消防及警方災難遇害者辨認組連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火 楊恩健︰宏昌閣低層竹棚先起火 孫玉菡︰工地全禁煙或改定額罰款
大埔宏福苑五級火，當局繼續派人到現場搜查。消防處長楊恩健指，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌閣1至2樓竹棚位置，但仍須深入調查，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火點。勞工及福利局長孫玉菡稱，至今仍然未能聯絡上的13戶，不排除可能全戶罹難；並指必定毫無保留向火災獨立委員會交資料，局方亦正研am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜無情烈火遺體難辨認，失聯家屬含淚作DNA採樣：好想畀返個身份佢哋！
一場發生於大埔宏福苑的五級奪命大火，造成了嚴重的傷亡，現時確認的死亡數字已高達159人，當中還包括一名殉職消防員。然而，這場世紀慘劇不僅帶來巨大的生命損失，更衍生了一個令人心碎的難題：部分遺體因火勢猛烈而難以辨認，更有約31名居民至今仍處於失聯狀態。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 6 小時前
宏福苑五級火災｜失聯者家屬一連兩日分批採集DNA 助辨認遺體身份(林尊豪報道)
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡,仍有約30人失聯,失聯者家屬一連兩日將進行DNA採樣,協助辨別遺體。 家屬陸續抵達廣福社區會堂,分批進行DNA口腔拭子採樣,以作科學鑑定,辨別遺體身份。有家屬稱,抽取口腔組織等過程約半小時,期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐:「我們那幢大廈仍有很多人還沒有找到,我自己未找到的是父母,因為單位裡面發現一個類似人骸,我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗,我們驗DNA,也需要幾個星期時間。當然很傷痛,也很想他們給一個身份他們(父母),就算找不到也給一個身份,因為有很多手續要辦,我們未有死亡證,要驗到和證實到才會出(死亡證),所以也是百感交集。」警務處處長周一鳴到場視察和了解最新情況。警方災難遇害者辨認組及消防連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近,暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區,鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走,涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務,社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡,提供所需協助。#要聞
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 160 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 160 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
宏福苑外圍雜物清理已完成
政府發言人表示，截至周一(8日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 截至昨日，政府已處理1,357宗向每戶受影響家庭發放生活津貼個案，生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項；另外，基金會已處理95宗就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金個案。而政府至今已向1,932戶派發1萬元應急補助金，相關派發工作已大致完成。 截至昨日上午，共有1,422名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有2,522名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。 發言人表示，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，至今共收到超過1,600個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出；至今已有超過5,700件涵蓋不同類別的物資配AASTOCKS ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜沉痛哀悼！沙田消防員何偉豪殉職，宏福苑五級火至少釀159死：向所有逆火救援的消防、醫護致以最崇高敬意。
大埔宏福苑五級火｜香港大埔宏福苑上月（11月26日）發生的五級大火，造成了香港火災史無前例的慘重傷亡。在這場無情火災中，我們失去了一位年僅37歲、隸屬沙田消防局的英勇消防員何偉豪，他為保護市民生命安全而光榮殉職。殉職的何偉豪消防員，入職已有9年，事發時他是細搶救車的隊員，負責進行滅火救援行動。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：facebookMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
美心集團加大災後支援力度 發放200萬港元美心愛心餐飲券
在大埔宏福苑發生嚴重火災後,美心集團推出總值500萬港元的支援計劃,為受災居民提供緊急及長期支援。此計劃包括多項措施,旨在幫助該集團的社區共渡時艱。由11月29日至12月5日,美心為受災居民、參與救援的消防員、警務人員、醫護人員及義工提供免費餐膳及飲品。參與行動的包括位於大埔區的11間美心MX、美心西餅、翠園、星巴克、東海堂及魚尚等餐廳及零售點。隨著災後復原工作持續進行,受影響居民已陸續被安排至應急住宿。美心將繼續提供支援,向2000個受影響家庭發放總值200萬港元的愛心餐飲券,每戶可獲得價值1000港元的餐飲券。居民憑券可在香港逾50個美心品牌、近700間分店享用餐膳,包括美心皇宮、美心MX、美心西餅、元気寿司、simplylife、星巴克等等,為居民提供豐富多樣的餐飲選擇。餐飲券有效期至2026年12月31日,將通過政府機構分發給2000個受影響家庭。除了直接支援,美心亦向本地慈善機構捐款,包括首筆200萬港元已捐給香港社會服務聯會(社聯),並計劃捐出100萬港元給香港公益金,支援災民的復原服務,包括重新安置及為慢性病患者、老年人、兒童提供護理服務,以及為少數族裔及外籍勞工提供支援infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜大火無情，人間有愛。市民自組義工團：救得一個得一個
大埔宏福苑五級火｜早前大埔宏福苑的五級大火，對社區造成了無法彌補的巨災，但港人的溫情與效率更令人動容。在民政事務處開放多個臨時庇護中心的同時，無數市民自發性地湧向現場，組織成臨時義工團隊，進行物資運送及資訊統籌。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCableMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前