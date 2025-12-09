印尼首都大樓火警 17死

【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯，失聯者家屬一連兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。 家屬陸續抵達廣福社區會堂，分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定，辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們那幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA，也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」警務處處長周一鳴到場視察和了解最新情況。警方災難遇害者辨認組及消防連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前