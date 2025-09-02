《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
印尼騷亂 ⎮ 8 死 20 失蹤 1,240 人被捕 聯合國呼籲徹查警暴
印尼示威浪潮持續，這場蔓延全國的騷亂，至今已造成八人死亡，最少七百多人受傷，還有最少 20 名示威者失蹤。人權組織指出，截至昨日（1 日），他們接獲 23 宗示威者失蹤報告，至今只尋回其中三人。聯合國呼籲印尼調查警方向示威者採取的過度武力，印尼政府則出動軍隊駐守國會。
志願組織領袖被指煽動被捕
法新社引述人權組織失蹤及暴力受害者委員會（Kontras）聲明報道，截至昨日，組織接獲 23 名示威者的失蹤報告，經過追查後，仍有 20 人下落不明，失蹤者來自萬隆及德波等多個城市。警方沒有就此回應法新社的查詢。
總統普拉博沃日前警告，會對違法示威者採取行動。雅加達警方至今已拘捕 1,240 名示威者，包括一個志願組織的總監 Delpedro Marhaen，他被指控煽動他人從事非法活動。
聯合國昨日發表聲明，表示密切注視印尼全國示威情況，包括保安部隊被指採用不必要及過度武力，強調對話及回應公眾關注的重要。聲明指，當局在維持秩序的同時，必須維護和平示威和表達自由的權利，所有保安部隊，包括軍隊，在執行法例時必須遵守採取武力的基本原則。聯合國亦呼籲印尼，就所有違反國際人權法的指控進行適時、徹底及透明的調查。
政府估計示威造成九千億經濟損失
印尼政府則加強首都的保安，軍隊被調派到雅加達。在國會外圍，昨日有數以百計士兵駐守。普拉博沃前往醫院探望受傷日的警察時，批評示威者的暴力。他指出，或許有警察做錯了，但請勿忘記他們有數十人「犧牲」了自己。
《雅加達郵報》引述經濟部長 Airlangga Hartarto 表示，今次示威已造成八人死亡。雅加達市長 Pramono Anung 則表示，首都的示威造成超過七百人受傷。工務部長 Dody Hanggodo 則估計，今次示威為全國帶來九千億印尼盾（港幣約 4.25 億元）的基建損失。
其他人也在看
美國上訴法院裁定特朗普全球關稅多數不合法 但暫未叫停實施
【彭博】— 美國一個聯邦上訴法院裁定總統特朗普的全球關稅多數不合法，認為他徵收這些關稅超越了自己的權限。不過，在案件受到進一步審理的同時，法官允許這些關稅繼續有效。Bloomberg ・ 3 天前
美方計畫披露：將控制加沙至少10年 重建為旅遊勝地、製造業中心
美國《華盛頓郵報》周日（31 日）披露，特朗普政府內部正在考慮一項由美方主導的加沙地帶重建計畫，美方將控制加沙地帶至少 10 年，並希望將其重建為旅遊勝地和製造業中心。鉅亨網 ・ 1 天前
美股「國策股」尋寶 除英特爾外還有這3行業！
布魯金斯學會科技創新中心的Darrell West則指出，AI數據中心同樣可能成為政府高調干預的目標，「數據中心需要龐大能源及牌照審批，需要政府的支持才能真正投入運作，因此政府也擁有極大的干預能力。」Yahoo財經 ・ 4 小時前
馬克龍警告：特朗普再祭新關稅
在法國東南部土倫舉行的第 25 屆法德部長理事會上，法國總統馬克龍在上周五（29 日）與德國總理梅爾茨共同主持會議時警告，美國總統特朗普近期威脅徵收與數位立法有關的後續額外關稅，稱這是一種脅迫，歐洲將對此作出回應。鉅亨網 ・ 1 天前
東京迪士尼海洋25週年慶典「Sparkling Jubilee」明年華麗登場！1月搶先首演、即睇6大重點活動
為了慶祝東京迪士尼海洋開園25週年銀禧紀念，樂園將於下年4月起舉行盛大的週年慶典「東京迪士尼海洋25週年 Sparkling Jubilee 閃耀歡騰」，為期一整年的活動，提供全新娛樂表演、園區限定裝飾、限定光影表演、專屬餐點與限定周邊，迪士尼朋友亦穿上25週年服飾登場，帶來一場從白天到夜晚皆閃耀的夢幻盛會，即睇慶典詳情及6大重點活動！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 23 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 20 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 7 小時前
海德園｜首批約1.75萬元 工廠墳景走唔甩 想睇海景要點揀
柴灣逾20年未有大型新盤，最新由太古地產牽頭發展的海德園，正推出項目的第1期，包括第2及第3座，共592個單位，涵蓋1房至3房戶型，關鍵日期為2026年8月，樓花期約1年。28Hse.com ・ 2 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 9 小時前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前