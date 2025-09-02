印尼騷亂 ⎮ 8 死 20 失蹤 1,240 人被捕 聯合國呼籲徹查警暴

在印尼泗水，周日有大批軍隊全副武裝進駐市區。

印尼示威浪潮持續，這場蔓延全國的騷亂，至今已造成八人死亡，最少七百多人受傷，還有最少 20 名示威者失蹤。人權組織指出，截至昨日（1 日），他們接獲 23 宗示威者失蹤報告，至今只尋回其中三人。聯合國呼籲印尼調查警方向示威者採取的過度武力，印尼政府則出動軍隊駐守國會。

志願組織領袖被指煽動被捕

法新社引述人權組織失蹤及暴力受害者委員會（Kontras）聲明報道，截至昨日，組織接獲 23 名示威者的失蹤報告，經過追查後，仍有 20 人下落不明，失蹤者來自萬隆及德波等多個城市。警方沒有就此回應法新社的查詢。

總統普拉博沃日前警告，會對違法示威者採取行動。雅加達警方至今已拘捕 1,240 名示威者，包括一個志願組織的總監 Delpedro Marhaen，他被指控煽動他人從事非法活動。

印尼總統普拉博沃昨日（1 日）前往醫院探望示威中受傷的警務人員及平民。 （facebook）

聯合國昨日發表聲明，表示密切注視印尼全國示威情況，包括保安部隊被指採用不必要及過度武力，強調對話及回應公眾關注的重要。聲明指，當局在維持秩序的同時，必須維護和平示威和表達自由的權利，所有保安部隊，包括軍隊，在執行法例時必須遵守採取武力的基本原則。聯合國亦呼籲印尼，就所有違反國際人權法的指控進行適時、徹底及透明的調查。

政府估計示威造成九千億經濟損失

印尼政府則加強首都的保安，軍隊被調派到雅加達。在國會外圍，昨日有數以百計士兵駐守。普拉博沃前往醫院探望受傷日的警察時，批評示威者的暴力。他指出，或許有警察做錯了，但請勿忘記他們有數十人「犧牲」了自己。

《雅加達郵報》引述經濟部長 Airlangga Hartarto 表示，今次示威已造成八人死亡。雅加達市長 Pramono Anung 則表示，首都的示威造成超過七百人受傷。工務部長 Dody Hanggodo 則估計，今次示威為全國帶來九千億印尼盾（港幣約 4.25 億元）的基建損失。