印尼騷亂 │ 一場由議員房津觸發的全國示威 為何人民這麼介懷？

印尼示威蔓延全國，在全國第二大城市泗水，昨日（31 日）有群眾縱火燒毀警署。 (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)

持續多日的印尼示威浪潮，至今造成六人死亡，香港保安局上周六（30 日）已針對印尼發出黃色旅遊警示。源自人民不滿國會議員高薪厚祿的抗議行動，自上周一（25 日）起不斷蔓延，逼使印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）取消訪華行程。到底這場怒火為何而燒？甚麼因素火上加油？何時才能平息？

房津折射出人民對議員的失望

上周一（25 日），印尼首都雅加達國會下議院大樓外爆發大規模示威，導火線是議院副議長 Adies Kadir 宣佈，580 名下議院議員獲支付每月五千萬印尼盾（港幣約 23,700 元）的房屋津貼，為期一年（2024 年 10 月至今年 10 月）。這筆款項相當於雅加達勞工最低月薪的十倍。數以千計民眾上街表達不滿，要求被形容為「貪污精英」的議員減薪，甚至解散人民代表會議（即下議院）。

為何人民這麼介意議員的房津？除了津貼金額遠高於基層勞工的收入，議員過去的表現本身已令國民不滿。過去數日，社交平台上充斥着議員開會期間唱歌跳舞、甚至睡覺的短片。而面對公眾質疑，有些議員的回應根本是火上加油；一位議員反斥公眾把議員與司機和工人相提並論是謬論；另一位議員則批評示威者提出解散議會是世上最愚蠢的人。論者認為，印尼人早已習慣政客表現不如期望，而今次的房津事件正好觸發了他們積壓已久的怨氣。

蔓延全國的示威上周一(25 日）爆發，觸發點是國會下議院議員獲得高額房屋津貼。圖為上周六(30 日）在泗水爆發的示威，保安部隊與示威者在街頭對峙。(Photo by Suryanto Suryanto/Anadolu via Getty Images)

擁有 2.8 億人口的印尼，貪污只是其中一項恆常問題，示威者同時不滿的是稅務和工資問題；他們要求按通脹提高最低工資水平、取消外判制度、提高免稅工資下限，及取消假期津貼和退休金等種種針對打工仔收入的徵稅。然而，這些訴求只反映了民怨的部分因素。

政府開支減 裁員人數升

早在今年二月，普拉博沃大幅削減公共開支，已觸發一場數千人參與的示威。普拉博沃當時解釋，削減開支是為了撥出資源推動惠民措施，包括為學童和懷孕母親提供十億元計的免費餐膳計劃。另方面，通脹導致人民購買力下降，以至失業問題都一直困擾印尼平民；單在今年上半年，已有 4.2 萬人被裁員，比去年同期上升了 32%。

學者指出，種種不滿早已積聚多時，而國會議員卻無動於衷，「問題就像一堆乾燥的禾草，議員津貼問題為示威大爆發點下火種」。

示威爆發的第一天（25 日），一身黑色裝束的示威者企圖進入下議院，他們向防暴警察投擲石頭和汽油彈，警察則以催淚氣及水炮還擊。至上周四（28 日），社交平台瘋傳一條短片，顯示一名電單車司機被一輛驅散人群的警方裝甲車撞倒。死者為 21 歲的 Affan Kurniawan，以送貨及載客掙取收入。

一邊承諾徹查慘劇一邊警告「叛國者」

事發時，他剛完成一單外賣，在下議院外的路上遇上裝甲車，有目擊者指出，裝甲車當時突然向人群方向加速，連人帶車把 Kurniawan 撞低，裝甲車卻沒有停下來，反而把他輾過。事件導致示威升級，大批群眾翌日（29 日）遊行到警察總部，有人破壞交通標誌及公共設施，與警察對峙。

示威浪潮蔓延至首都以外地區，在印尼第二大城市泗水，民眾衝破路障，縱火燒毀汽車，衝擊政府大樓。保安部隊向民眾施射水炮及摧淚氣，民眾則以燃燒彈和木棍對抗。怒火燒到全國多個城市，梭欏、日惹、棉蘭及錫江等城市相繼爆發示威。截至今日，全國各地示威已造成六人死亡，最新一名死者為日惹一名 21 歲大學生。

一名示威者在泗水一間警署外手持印尼總統普拉博沃的肖像。普拉博沃昨日（31 日）警告，有示威的行為可能已構成叛國及恐怖主義。 (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)

面對一發不可收拾的亂局，普拉博沃昨日（31 日）聯同八個政黨的代表發表電視直播講話，宣佈撤回下議院議員的福利及特權，包括房屋津貼，並暫停議員的海外訪問活動。他亦承諾就 Kurniawan 的死亡進行快速及透明的調查，並為執法人員的過度行動表示震驚和失望，表明一旦證明有警員越權，政府會依法採取嚴厲行動。目前有七名涉事警務人員正接受調查，雅加達警察總長阿塞普（Asep Edi Suheri）上周五出席 Kurniawan 的喪禮時多次致歉。

警設路障 組織續號召上街

與此同時，普拉博沃透過傳媒警告示威者，意見可以和平表達，但如果涉及動搖國家、破壞公共設施、傷害人命及財產，就構成違法。他在總統府發表聲明時指出，不排除示威當中存在違法，甚至傾向叛國和恐怖主義的迹象。原定前往天津及北京出席上海合作組織峰會及天安門閱兵的他，已宣佈取消行程。他在昨日透過電視廣播的聲明中宣佈，國會議員房屋津貼將會取消，亦會暫停海外公事訪問。

警方今日以保障市民安全為由，在雅加達多個地點設置路障。國防部長 Sjafrie Sjamsoeddin 昨日警告，軍隊及警方會對暴徒及搶匪採取嚴厲行動。針對網絡管控，TikTok 上周六（30 日） 自行宣佈暫停直播功能數天，大約一位印尼網民受影響。多個民間組織繼續號召群眾本周上街，有企業呼籲員工在家工作，大學校則繼續停課。分析稱，往後數周的局勢將繼續緊張，政治升溫會帶來不穩定因素，不排除會有政府內閣變動。

