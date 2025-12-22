印尼高速公路巴士翻覆 至少16死

（法新社雅加達22日電） 印尼搜救人員今天表示，一輛長途巴士凌晨在高速公路上撞上護欄後翻覆，事故造成至少16人喪生。

當地搜救機構負責人布迪歐諾（Budiono）透過聲明表示，這輛從首都雅加達開往日惹（Yogyakarta）的巴士，在行經高速公路一個交流道的彎道時，車速「相當快」。巴士在擦撞道路護欄後翻覆。

布迪歐諾說：「我們…已疏散了34人。」他補充說，有15人當場被宣告死亡，另有1人在醫院不治。數名傷者已被送往三寶瓏市（Semarang）接受治療。

搜救機構分享的畫面顯示，救援人員將一名罹難者移入屍袋，而一旁的巴士則側翻在地。

在印尼這個廣大的東南亞群島國家，交通事故相當普遍，車輛往往老舊且保養不善，道路規則也常被漠視。

2024年，一輛汽車在繁忙的高速公路上撞上一輛巴士和另一輛汽車，造成至少12人喪生，當時民眾正趕著返鄉慶祝開齋節（Eid al-Fitr）。

而在2019年，一輛巴士在西部蘇門答臘島（Sumatra）墜入峽谷，造成至少35人殞命。