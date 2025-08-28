印尼2男擁抱親吻被公開鞭刑80下，引百人圍觀。(AP)

印尼亞齊省(Aceh)2名分別為20及21歲的男子，日前因擁抱和親吻遭伊斯蘭教法庭判處違反教法，26日在班達亞齊市（Banda Aceh）布斯塔努薩拉廷城市公園（Bustanussalatin city park）舞台與其他人被公開鞭刑，引來約百人圍觀。現場可見一群身穿長袍、頭戴頭巾的人，用藤條抽打男子的背部數十下。

綜合報道，亞齊省法庭記錄顯示，亞齊省伊斯蘭宗教警察宣稱，這兩名男子在公園的廁所進行擁抱和親吻等舉動，被法庭認為恐會導致性行為，因此判每人鞭刑 80 次。在26日的公開鞭刑中，有另外8人因通姦和賭博被處刑。國際特赦組織同日發表聲明稱，對這2名男子施以鞭刑是「令人不安的歧視和殘忍行為」並指「亞齊省LGBTQ+群體面臨制度化的污名化和虐待。成年人間自願的親密關係不應被定罪。」

印尼中央政府無權廢止亞齊地區伊斯蘭教法

亞齊是印尼唯一實行伊斯蘭教法的省份，允許對同性性行為和未婚人士之間性行為判處最高100下鞭刑。此外，賭博、飲酒、穿著緊身衣的女性及不參加週五祈禱的男性恐也會遭鞭刑懲罰。自該省2006年實施伊斯蘭法律並設立宗教警察與法庭以來，已有4宗與同性戀相關的鞭刑案件。印尼全國的刑法並未規範同性戀行為，中央政府亦無權廢止亞齊地區的伊斯蘭教法，但中央政府過去曾向亞齊當局施壓，要求撤回一項曾提議對通姦者施以石刑的法律草案。

