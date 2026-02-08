印度七旬翁耗半世紀集書二百萬冊 建立逾萬呎圖書館 獲頒勳章表揚推動閱讀精神︱Yahoo

安克高達（Anke Gowda）出生於農民家庭，兒時視書籍為奢侈品。(Photo by Abhishek Chinnappa/ Getty Images )

【Yahoo新聞報道】一名在印度卡納塔克邦（Karnataka）生活的退休製糖廠工人，過去 50 年憑藉對閱讀的熱情，獨力累積收藏超過 200 萬冊書籍，並開放予大眾免費借閱，相關善舉令這名 79 歲老人於上月獲政府頒發印度平民榮譽「蓮花士勳章」。

月薪三分之二用作購買書籍

根據《BBC》報道，安克高達（Anke Gowda）出生於農民家庭，兒時視書籍為奢侈品，但在強烈好奇心驅使下，自小立志博覽群書。他曾將父母給予的飲食費用儲起買書，成年後一度擔任巴士售票員，其後在老師鼓勵下重返校園取得學位，並進入一間糖廠工作。在糖廠工作的 33 年間，他將月薪的三分之二用於購買書籍，僅留下餘款維持生計。為了增加購書經費，他更曾兼職保險經紀及養牛售奶。

這座私人圖書館位於門迪亞縣（Mandya），佔地 15,800 平方呎。館內收藏種類繁多，包括聖經的稀有版本以至各類學科專著。雖然館內缺乏專業管理，大量書籍堆疊在書架或地板上，甚至有約 80 萬冊書籍仍存放在戶外雨篷下的麻袋中等待整理，但安克高達對藏書位置瞭如指掌，能隨時為讀者尋獲所需書籍。

一家住在圖書館一角

隨著藏書量不斷增加，安克高達曾面臨存放空間不足的問題。在朋友協助下，已故商人 Hari Khoday 受其精神感動，為他資助興建大型圖書館建築。隨後在地方官員推動下，政府亦撥款增建兩座附屬建築，使館址擴展至目前的規模。

現時安克高達與妻兒住在圖書館一角，該處每天長時間對外開放。不少學生、教師及愛書人士經常到訪，有大學教授表示曾帶領學生前往協助整理書籍。安克高達坦言，雖然他一直履行推廣閱讀的責任，但隨著年事已高，自覺體力已大不如前，希望未來政府或公眾能接手管理這批寶貴財產。

