印度光輝戰機杜拜航展墜毀 飛行員陣亡
（法新社杜拜21日電） 有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）今天在杜拜航展飛行展示時墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。
杜拜航展最後一天（杜拜當地時間21日）的特技飛行表演中，印度製「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地，撞擊瞬間爆炸起火，飛行員未能來得及逃生，看台上的滿座觀眾全都目睹了這一幕。
這架飛機在距離航展會場約1英里（1.6公里）處墜毀，該區域當時擺滿了飛機、直升機和其他靜態展示裝備。
杜拜政府媒體辦公室隨後證實「飛行員不幸身亡」，印度空軍（IAF）也宣布將展開調查，聲明指出「印度空軍對生命的損失深表遺憾，並在這段悲痛時刻與罹難者家屬同在」。
一名伊拉克籍目擊者接受法新社訪問時表示，當時飛行員在「低空飛行，做著高風險動作」指出之後飛行員看起來試圖避免事故，開始向上拉機，但來不及成功。
光輝戰機由印度設計並製造，於2016年首次進入印度空軍服役。這是單座型光輝戰機不到2年內的第2起墜機事故，上一次為去年3月在印度拉吉斯坦的非致命訓練事故。
