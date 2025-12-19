印度再現輸血安全疑慮 多名地中海貧血症兒童定期輸血後感染 HIV 多個邦份展開調查︱Yahoo

印度地中海貧血症及愛滋病預防協會於 12 月 1 日世界愛滋病日，在印度加爾各答舉行提高關注的示威活動，旨在提升全國對愛滋病預防及治療的認識。(Photo by Debarchan Chatterjee/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】地中海貧血症屬遺傳性血液疾病，患者需定期輸血以紓緩嚴重貧血及維持生命。印度中部邦份中央邦（Madhya Pradesh）政府周三表示，當地有 5 名年齡介乎 3 至 15 歲的地中海貧血症兒童，在接受維生輸血後，被驗出感染愛滋病毒（HIV），當局已成立委員會調查事件。

根據《BBC》報道，涉事家庭來自中央邦薩特納（Satna）地區，相關感染個案於 1 月至 5 月期間在例行檢測中發現，惟在本周較早時間經當地傳媒報道後，事件才引起更廣泛關注。類似事件早前亦在印度東部的賈坎德邦（Jharkhand）發生，當地一間公立醫院有 5 名不足 8 歲的地中海貧血症兒童，在接受輸血後感染 HIV。

印度超過 250 萬名 HIV 感染者

HIV 可經不安全性行為、不當醫療程序、受污染血液輸注，或由母親於懷孕、生產及哺乳期間傳染予子女。雖然現時已非致命疾病，但患者需終身接受治療。政府數據顯示，印度目前有超過 250 萬名 HIV 感染者，每年新增約 66,400 宗個案，其中逾 160 萬人正接受長期治療。

薩特納地區行政長官表示，5 名兒童曾於不同地點接受輸血，涉及多名捐血者，相關地點包括政府醫院及私人診所，所有兒童現正接受治療。

薩特納首席醫療及衞生官 Manoj Shukla 表示，需多次輸血的兒童被視為高風險群組，會定期接受 HIV 篩查。「一經發現，便即時開始治療並持續跟進，目前兒童情況穩定。」

他又稱，地區醫院血庫發出的每一袋血液，均按政府指引完成檢測並確認為陰性後才會使用。不過，在極少數情況下，捐血者若處於 HIV 感染初期，可能未能於初步篩查中被驗出。

各地曾現同類個案

印度過往亦曾出現地中海貧血症患者在治療期間感染 HIV 的個案。10 月，賈坎德邦同類事件曝光後，當局暫停涉事公立醫院一名化驗助理、HIV 單位主管醫生及首席外科醫生的職務。

2011 年，古吉拉特邦（Gujarat）亦曾有 23 名地中海貧血症兒童在公立醫院接受定期輸血後被驗出感染 HIV，當局其後展開調查。